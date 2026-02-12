Ehestreit eskaliert: Frau soll Mann mit dem Umbringen bedroht haben

Eine Auseinandersetzung eines Ehepaars in Villach lief wohl völlig aus dem Ruder. Eine Frau soll ihren Mann mit einem Messer verletzt und auch mit dem Umbringen bedroht haben.

Heute Vormittag geriet aus bislang unbekanntem Grund eine 32-jährige Frau mit ihrem 37-jährigen Ehemann in Streit. Die 32-Jährige steht im Verdacht im Zuge der Streitigkeiten ihren Mann mit einem Messer am Handrücken verletzt und ihn mit dem Umbringen bedroht zu haben, heißt es von der Kärntner Polizei.

Mann flüchtete aus der gemeinsamen Wohnung

Der 37-Jährige konnte aus der gemeinsamen Wohnung in Villach flüchten und die Polizei alarmieren. Die Frau wurde in weiterer Folge festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert werden. Gegen sie wurde überdies ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sie der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt, so die Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 21:10 Uhr aktualisiert