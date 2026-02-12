Fahrplan-Update: Kärntner Öffi-Verkehr bekommt Feinschliff

Die Kärntner Linien geben ihren Fahrplänen derzeit einen Feinschliff, heißt es in einer Aussendung. In vielen Regionen Kärntens kommt es aktuell zu punktuellen Anpassungen, zahlreiche Fahrpläne werden bis 16. Feber überarbeitet.

Die Fahrpläne für den öffentlichen Verkehr werden derzeit überarbeitet.

Die Fahrpläne für den öffentlichen Verkehr werden derzeit überarbeitet.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember und der Inbetriebnahme der Koralmbahn hat sich der öffentliche Verkehr in Kärnten grundlegend weiterentwickelt. Auf dieser Basis wird das bestehende Angebot laufend verbessert, heißt es vonseiten der Kärntner Linien. Ab 16. Feber gibt es überarbeitete Bus-Fahrtzeiten.

Überarbeitung der Fahrpläne bis 16. Feber

In den vergangenen Wochen wurde zusätzlicher Anpassungsbedarf evaluiert und entsprechende Fahrtzeiten sowie Anschlüsse optimiert, wird weiters mitgeteilt. „In mehreren Regionen Kärntens kommt es daher auf einzelnen Linien zu Änderungen, wobei insbesondere Schülerverbindungen gezielt überarbeitet wurden. Mit 16. Feber ist dieser größere Anpassungsschritt abgeschlossen“, so die Kärntner Linien. Über die neuen Fahrtzeiten kannst du dich auf der Website oder im Kärntner Linien Routenplaner informieren.

Schrittweise Optimierungen

Abschließend wird betont, dass Optimierungen in dieser Größenordnung schrittweise erfolgen – weitere Fahrplananpassungen seien bereits nach Ostern vorgesehen, „um das Angebot weiterhin bestmöglich an die Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen.“

Nutzt du die Öffi-Angebote? Ja, ich fahre viel mit Zug und Bus. Nein, ich fahre lieber mit dem Auto. Manchmal. Ich fahre lieber mit dem Rad oder gehe zu Fuß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 21:33 Uhr aktualisiert