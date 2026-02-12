Fahrplan-Update: Kärntner Öffi-Verkehr bekommt Feinschliff
Die Kärntner Linien geben ihren Fahrplänen derzeit einen Feinschliff, heißt es in einer Aussendung. In vielen Regionen Kärntens kommt es aktuell zu punktuellen Anpassungen, zahlreiche Fahrpläne werden bis 16. Feber überarbeitet.
Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember und der Inbetriebnahme der Koralmbahn hat sich der öffentliche Verkehr in Kärnten grundlegend weiterentwickelt. Auf dieser Basis wird das bestehende Angebot laufend verbessert, heißt es vonseiten der Kärntner Linien. Ab 16. Feber gibt es überarbeitete Bus-Fahrtzeiten.
Überarbeitung der Fahrpläne bis 16. Feber
In den vergangenen Wochen wurde zusätzlicher Anpassungsbedarf evaluiert und entsprechende Fahrtzeiten sowie Anschlüsse optimiert, wird weiters mitgeteilt. „In mehreren Regionen Kärntens kommt es daher auf einzelnen Linien zu Änderungen, wobei insbesondere Schülerverbindungen gezielt überarbeitet wurden. Mit 16. Feber ist dieser größere Anpassungsschritt abgeschlossen“, so die Kärntner Linien. Über die neuen Fahrtzeiten kannst du dich auf der Website oder im Kärntner Linien Routenplaner informieren.
Schrittweise Optimierungen
Abschließend wird betont, dass Optimierungen in dieser Größenordnung schrittweise erfolgen – weitere Fahrplananpassungen seien bereits nach Ostern vorgesehen, „um das Angebot weiterhin bestmöglich an die Bedürfnisse der Fahrgäste anzupassen.“