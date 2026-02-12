Skip to content
/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen am nebligen Faaker See,
Der Freitag könnte schon fast als frühlingshaft durchgehen.
Kärnten
12/02/2026
Prognose

Sind das Frühlingsgrüße? So wird das Wetter am Freitag

Der Freitag könnte bis auf einige Nebelfelder in Tälern überwiegend sonnig werden. Auch die Temperaturen steigen an.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Am Freitag wird es in Kärnten unter Zwischenhocheinfluss recht sonnig. „In den Tälern und Becken können sich einige Nebelfelder, vor allem im Becken teils bis über Mittag halten. In der Früh verbreitet leichter Frost, tagsüber mild mit Tageshöchstwerten zwischen 6 und 10 Grad“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.

