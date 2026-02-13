GTA in Kärnten: Filmreife Verfolgungsjagd endet vor Gericht

Rund 40 Verwaltungsübertretungen, ein beschädigter Streifenwagen und ein verletzter Polizist gehen auf das Konto jenes Sportwagenfahrers (41), der sich am kommenden Montag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten muss.

Es waren fast schon filmreife Szenen: Der Angeklagte aus dem Bezirk St. Veit an der Glan lieferte sich Anfang November – wie berichtet – eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ein Beamter wurde dabei verletzt. Ein Streifenwagen beschädigt.

GTA in St. Veit

Seinen Ausgang nahm der Fall in St. Veit an der Glan. Von dort trudelten auf besagtem Sonntag mehrere Notrufe bei der Zentrale der Landespolizeidirektion Kärnten ein. Die Anrufer meldeten allesamt einen Alko-Lenker. Streifenbeamte konnten diesen nach kurzer Zeit ausmachen. Doch der damals 41-Jährige widersetzte sich der Anhaltung und fuhr einfach weiter. Daraufhin versuchten die Polizisten mit einem Dienstfahrzeug die Fahrspur zu blockieren. „In diesem Moment gab der Lenker jedoch plötzlich Vollgas und fuhr über einen Tankstellenbereich in Richtung Innenstadt“, schilderte die Exekutive. Sie nahmen die Verfolgung auf. Diese zog sich über das Industriegebiet, ein Siedlungsgebiet bis zur Klagenfurter Straße und in weiterer Folge in Richtung Glandorf. Dabei erreichte der Flüchtende eine Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h (!) – und zwar im Ortsgebiet.

Streifenwagen gerammt

Auf der Schnellstraße Richtung Klagenfurt waren es dann beinahe 200 km/h. „Bei regennasser Fahrbahn“, wie die Beamten betonen. Und es kam noch dicker! „Bei Klagenfurt-Ost fuhr der Lenker auf die St. Veiter Straße ab und verlangsamte seinen Wagen. Ein Polizeibeamter konnte das Dienstkraftfahrzeug vor den Flüchtenden setzte und wollte ihn zum Anhalten zu bewegen“, heißt es weiter. Als der Beamte sich dem Geflüchteten jedoch nähern wollte, gab dieser wieder Gas, scherte aus und versuchte wieder zu flüchten. Dabei rammte er einen Streifenwagen, wodurch der am Fahrersitz befindliche Beamte verletzt wurde. Das Dienstkraftfahrzeug war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Im Verhandlungsspiegel des Landesgerichtes Klagenfurt spricht man von einem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Flucht endet mit Festnahme

Sozusagen auf der Felge fuhr der Sportwagenlenker davon und versuchte kurz darauf über eine Gleisanlage auf Höhe der Laudon-Kaserne in Klagenfurt weiterzufahren. Nach einigen Metern blieb er letztendlich am Gleiskörper hängen, sprang aus dem Fahrzeug heraus und lief davon. Ein nacheilender Polizeibeamter holte ihn ein. „Er wurde an Ort und Stelle festgenommen“, stellt die Exekutive klar. Ein Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Im Einsatz standen Beamte der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan, des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt, der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) und der Autobahnpolizeiinspektion Klagenfurt.

Prozess am Landesgericht

Am kommenden Montag, dem 16. Februar 2026, muss sich der Mann nun vor Richter Gerhard Pöllinger-Sorré verantworten. Die Anklage lautet auf „Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung und schwere Sachbeschädigung“. Bis zu einer Verurteilung gilt natürlich die Unschuldsvermutung.