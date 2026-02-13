Erste Pollen unterwegs: Kärntner Allergiker müssen sich wappnen

Hautreaktionen, laufende Nasen und juckende Augen: Die aktuelle Pollenflugprognose lässt es bereits erahnen. Erste Frühblüher stehen in den Startlöchern. Auch in Kärnten müssen sich Allergiker langsam bereit machen.

Speziell in den städtischen Siedlungsgebieten geht die beschwerdefreie Winterzeit langsam dem Ende zu. Grund ist die Purpur-Erle. „Diese Hybrid-Erle erkennt man derzeit leicht an den hängenden und recht großen, purpurrot gefärbten männlichen Blütenkätzchen. Sie sind beliebte straßenbegleitende Allee-Bäume und können auf Grund der sehr zahlreichen Blütenkätzchen enorme Pollenmengen freisetzen“, erklärt Helmut Zwander vom Kärntner Pollenwarndienst. Er gibt aber Entwarnung: „Trotz dieser hohen Pollenproduktion werden allergische Beschwerden nur im näheren Umfeld dieser Bäume ausgelöst.“

Erle und Hasel stehen in den Startlöchern

Allerdings benötigen auch die Grau-Erle und die Hasel nur mehr ein paar wenige Tage mit etwas höheren Tagestemperaturen, um mit der Pollenfreisetzung zu beginnen. „Beide Frühblüher sind in den Tälern und auf Hanglagen Kärntens bis etwa 1.200 Meter weit verbreitet“, so Zwander. Bei Ausflügen nach Slowenien und Friaul sollte zudem beachtet werden, dass in diesen Gebieten ein allergologisch relevanter Pollenflug um einige Tage früher einsetzen kann als in Kärnten.