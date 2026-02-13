Skip to content
/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein Stopp- und ein Vorrang-geben-Schild.
Die Verkehrsschilder wurden heruntergeschraubt und gestohlen.
Feldkirchen
13/02/2026
Polizei ermittelt

Heruntergeschraubt: 17 Verkehrsschilder in Feldkirchen verschwunden

Einen kuriosen Diebstahl untersuchen derzeit die Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen. Mehrere Verkehrsschilder wurden im Bezirk gestohlen, darunter auch „STOPP“ und „Vorrang geben“.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Das passiert auch nicht alle Tage! Im Bezirk Feldkirchen- genauer gesagt in den Ortschaften Maltschach, Albern, Hart, Egg, Klein St. Veit und Feldkirchen – wurden mehrere Verkehrs-, Orts- sowie Hinweisschilder gestohlen. Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei dürften sich die Diebstähle zwischen dem 23. und dem 27. Jänner 2026 zugetragen haben. In Summe wurde 17 Schilder gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.

