Heruntergeschraubt: 17 Verkehrsschilder in Feldkirchen verschwunden

Einen kuriosen Diebstahl untersuchen derzeit die Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen. Mehrere Verkehrsschilder wurden im Bezirk gestohlen, darunter auch „STOPP“ und „Vorrang geben“.

Das passiert auch nicht alle Tage! Im Bezirk Feldkirchen- genauer gesagt in den Ortschaften Maltschach, Albern, Hart, Egg, Klein St. Veit und Feldkirchen – wurden mehrere Verkehrs-, Orts- sowie Hinweisschilder gestohlen. Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei dürften sich die Diebstähle zwischen dem 23. und dem 27. Jänner 2026 zugetragen haben. In Summe wurde 17 Schilder gestohlen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.