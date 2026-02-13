Große Trauer um ehemaligen Veldener Wirt: „Habe Rotz und Wasser geheult“

Der gebürtige Wiener und leidenschaftliche Wahlkärntner Franz Pfauser hat seine Augen für immer geschlossen. Über zehn Jahre lang führte er sehr erfolgreich die Café-Bar-16er in der Veldener Bucht.

Bis Ende 2018 führte er das bekannte Café gemeinsam mit seiner Gattin am malerischen Wörthersee. Wie nun Entertainer der kölschen Musikszene Micky Brühl in den sozialen Medien in einem emotionalen Posting mitteilt, ist sein guter und langjähriger Freund Franz Pfauser verstorben.

„Echter Wiener mit großer Liebe zum Wörthersee“

„Er war ein echter Wiener mit großer Liebe zum Wörthersee und zu seinem Traum, dem Cafe 16er direkt neben dem Schloss in Velden. Über viele Jahre haben wir dort mit tollen Menschen gefeiert und Spaß gehabt, bis eine dunkle Wolke kam“, erinnert sich Brühl und beschreibt diese Zeit am See als mit die schönste seines Lebens. Der Kölschsänger soll dem Wirt sogar einen Song gewidmet haben: „Rotz und Wasser habe ich geheult gerade beim Anschauen und Anhören.“

Wahlkärntner und leidenschaftlicher Wirt

Nachdem Pfauser 2018 dann seine Pension antrat, sehnte er sich aber im Jahr 2020 wieder nach der behaglichen Wirtshausatmosphäre und kündigte den ersten „Original Wiener Heurigen“ in Kärnten an. Wir berichteten. Der „Alt Wiener Hof“ in Selpritsch bei Velden, dem eine jahrzehntelange Tradition vorausging, war jahrelang geschlossen. Für den Wahlkärntner war es naheliegend dort das erste Kärntner Heurigenlokal zu eröffnen. Recherchen zufolge wurde das Lokal von ihm bis 2021 geführt.

„Machs gut mein alter Freund“

Für Freund und langjährigen Wegbegleiter Micky Brühl ist die Trauer um den ehemaligen Gastronomen groß , so schreibt er abschließend in seinem Facebook-Posting: „Machs gut mein alter Freund. Der Pfauser Franz’l, a echts Wiena Kind. Servus Wiena Bua.“