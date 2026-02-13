Kärntner Luftqualität „noch nicht gut genug“

Im Vorjahr wurden in Kärnten die geltenden Grenzwerte für Luftschadstoffe eingehalten, aber die Luftqualität war aus Gesundheitssicht noch nicht gut genug, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt.

Die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Richtwerte wurden bei sieben von zehn Stickstoffdioxid-Messstellen und bei allen drei PM2,5-Feinstaub-Messstellen überschritten, heißt es. Die Analyse erfolgte auf Basis von vorläufigen Daten des Umweltbundesamts.

Umweltmediziner warnt

Luftschadstoffe können zahlreiche Erkrankungen auslösen, warnt der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Die Mobilitätsorganisation VCÖ betont, dass die Schadstoffbelastung durch den Verkehr deutlich reduziert werden kann. Die gesetzlichen Grenzwerte für Luftschadstoffe seien aus Gesundheitssicht zu hoch. Deshalb gelten spätestens ab dem Jahr 2030 EU-weit niedrigere Grenzwerte. Im Vorjahr wurden in Kärnten der künftig geltende Grenzwert für PM2,5-Feinstaub an allen drei Messstellen überschritten und der künftige Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) an einer Messstelle, wie die Analyse zeigt.

Hier wurde die höchste Belastung gemessen

Die höchste Belastung mit PM2,5-Feinstaub wurde in Kärnten bei der Messstelle Klagenfurt Sterneckstraße gemessen, informiert der VCÖ weiter. Der PM2,5-Jahresmittelwert betrug 11,1 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, knapp vor der Messstelle Wolfsberg Hauptschule mit 11 Mikrogramm und Klagenfurt Völkermarkter Straße mit 10,5 Mikrogramm. Aus Gesundheitssicht sei aber auch der künftige Grenzwert zu hoch. Für eine gesunde Luft sollte laut Weltgesundheitsorganisation die PM2,5-Feinstaubbelastung im Jahresmittel maximal fünf Mikrogramm betragen. Feinstaub, insbesondere Ultrafeinstaub, könne schwere Atemwegs-, Lungen- und Herz-Kreislauferkrankungen verursachen. Der von der WHO empfohlene PM2,5-Richtwert sei in Kärnten im Vorjahr bei allen drei PM2,5-Messstellen überschritten worden.

„Gesundheitsgefährliche Schadstoffe“

Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien verdeutlicht: „Abgase aus dem Straßenverkehr enthalten gesundheitsgefährliche Schadstoffe wie Ultrafeinstaub und Stickstoffdioxid, die mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden sind. Luftverschmutzung wurde aufgrund der Feinstaubproblematik schon vor fünfzehn Jahren als krebserregend eingestuft. Nicht nur Atemwege und Herz-Kreislauf-System sind betroffen. Zunehmend zeigen sich auch Zusammenhänge mit Schwangerschaftskomplikationen sowie mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems und des Stoffwechsels, wie erhöhtes Demenz- und Diabetesrisiko.“

Auch Stickoxid-Belastung zu hoch

Auch die Stickoxid-Belastung war aus Gesundheitssicht vielerorts zu hoch, heißt es weiter. In Kärnten war die Belastung in Klagenfurt bei der Nordumfahrung A2 mit einem Jahresmittel von 20,8 Mikrogramm am höchsten. Weitere sechs Messstellen haben den aus Gesundheitssicht notwendigen Richtwert überschritten, wie die VCÖ-Analyse zeigt. „Anrainerinnen und Anrainer entlang stark befahrener Straßen sind besonders stark von der Stickstoffdioxid-Belastung betroffen. Um die Stickstoffdioxid-Belastung zu reduzieren, sind eindeutig Maßnahmen im Verkehrsbereich notwendig“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky fest. Vor allem Dieselabgase enthalten große Mengen an Stickoxiden. Pro Fahrzeugkilometer haben Österreichs Diesel-Fahrzeuge im Schnitt einen siebenmal so hohen Stickoxid-Ausstoß wie die Benzin-Autos, Klein-Lkw einen achtmal so hohen und Lkw über 3,5 Tonnen sogar einen elfmal so hohen Stickoxid-Ausstoß. Fast alle Klein-Lkw und Lkw mit Verbrennungsmotor fahren mit Diesel.

„Verstärkte Maßnahmen gegen Luftverschmutzung“

Stickstoffdioxid kann Atemwege schädigen, Bronchitis und auch Lungen- und Herzerkrankungen verursachen. Zudem seien Stickoxide mitverantwortlich für die Bildung von Feinstaub und sie sind eine Vorläufersubstanz für bodennahes Ozon. „Je mehr Schadstoffe in der Luft sind, umso mehr atmen wir ein. Das Risiko schwerer Erkrankungen nimmt vor allem für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen zu. Deshalb sind verstärkte Maßnahmen gegen Luftverschmutzung umzusetzen. Der Verkehr kann einen großen Beitrag leisten, damit unsere Luft sauberer und gesünder wird“, stellt Jaschinsky fest. Sehr wirksam für Verbesserungen im Pendelverkehr sei Mobilitätsmanagement von Unternehmen. Dabei werden Anreize gesetzt, dass Beschäftigte mit dem Öffentlichen Verkehr, in Fahrgemeinschaften oder mit dem Fahrrad oder E-Bike zur Arbeit kommen. Setzen mehr Unternehmen Mobilitätsmanagement um, reduziert das auch die Staus im Frühverkehr, wird weiters mitgeteilt.

VCÖ: Hoher Schadstoffausstoß bei Kurzstrecken

Besonders hoch ist der Schadstoffausstoß von Verbrennungsmotoren bei Kurzstrecken, wenn der Motor noch kalt ist, heißt es. Jede zehnte Autofahrt ist in fußläufiger Distanz, vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer. Städte und Gemeinden können durch ihre Verkehrsplanung wesentlich dazu beitragen, dass mehr Kurzstrecken mit dem Fahrrad, E-Bike oder zu Fuß zurückgelegt werden. Für die Luftqualität in den Städten seien zudem emissionsfreie Lieferzonen sowie die raschere Umstellung von Diesel-Transportern auf Elektro-Antriebe sehr wirksam, kontraproduktiv sei die im Vorjahr durchgeführte Abschaffung der Normverbrauchsabgabe für Klein-Lkw mit Verbrennungsmotor.

Schnelle und günstige Maßnahme

Die insgesamt am schnellsten umsetzbare und günstigste Maßnahme sind, so der VCÖ, niedrigere Tempolimits. Diese reduzieren sowohl die Abgase von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor als auch den Reifen- und Bremsabrieb aller Kraftfahrzeuge, wird betont. „Im Interesse der Gesundheit von uns Menschen muss der Verkehr sauberer werden“, stellt Jaschinsky abschließend fest.

VCÖ-Analyse zeigt: Der VCÖ betont, dass der künftige EU-Grenzwert für Feinstaub PM2,5 bei allen drei Messstellen überschritten (vorläufiger Jahresmittelwert im Jahr 2025) wurde. EU-Grenzwert für PM2,5 ab dem Jahr 2030: Jahresmittelwert 10 Mikrogramm / Kubikmeter Luft

Jahresmittelwert 10 Mikrogramm / Kubikmeter Luft Richtwert der WHO für PM2,5: Jahresmittelwert 5 Mikrogramm / Kubikmeter Luft

Jahresmittelwert 5 Mikrogramm / Kubikmeter Luft Klagenfurt Sterneckstraße: 11,1 Mikrogramm PM2,5 pro Kubikmeter Luft

11,1 Mikrogramm PM2,5 pro Kubikmeter Luft Wolfsberg Hauptschule: 11

11 Klagenfurt Völkermarkter Straße: 10,5 Quelle: Umweltbundesamt, VCÖ 2026

Messwerte laut VCÖ-Analyse: VCÖ-Analyse zeigt: Künftiger EU-Grenzwert für NO2 bei einer Messstelle überschritten – WHO-Richtwert bei sieben Messstellen überschritten (vorläufiger Jahresmittelwert im Jahr 2025) EU-Grenzwert für NO2 ab dem Jahr 2030: Jahresmittelwert 20 Mikrogramm / Kubikmeter Luft

Jahresmittelwert 20 Mikrogramm / Kubikmeter Luft Richtwert der WHO für NO2: Jahresmittelwert 10 Mikrogramm / Kubikmeter Luft

Jahresmittelwert 10 Mikrogramm / Kubikmeter Luft Klagenfurt Nordumfahrung A2: 20,8 Weitere sechs Messstellen in Kärnten haben den WHO-Richtwert für NO2 überschritten: Klagenfurt Völkermarkter Straße: 18,5

18,5 Wolfsburg Hauptschule: 16,8

16,8 Villach Tirolerbrücke: 15,8

15,8 Klagenfurt Sterneckstraße: 13,4

13,4 Spittal an der Drau: 12,6

12,6 Klein St. Paul Pemberg: 11,9 Quelle: Umweltbundesamt, VCÖ 2026

GRÜNE: „Saubere Luft braucht entschlossene Verkehrswende“

„Die schlechte Luftqualität in Kärnten ist ein klarer Handlungsauftrag an die Politik. Es ist richtig, dass in den vergangenen Jahren Schritte im öffentlichen Verkehr gesetzt wurden, aber darauf darf sich die Kärntner Landesregierung aus SPÖ und ÖVP nicht ausruhen“, betont Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. „Wir brauchen ein noch attraktiveres Angebot im öffentlichen Verkehr, den raschen Umstieg auf CO2-neutrale Busse und emissionsfreie Antriebe. Wer es mit Gesundheitsschutz und Lebensqualität in Kärnten ernst meint, darf hier keine Zeit verlieren.“ Mit Blick auf Klagenfurt verweist Voglauer darauf, dass Fortschritte möglich seien: „Klagenfurt hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass gute Luftwerte erreichbar sind. Jetzt braucht es die nächste Offensive mit klaren Prioritäten für saubere Mobilität.“

