Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen alten Mann vor einem Haufen Geldscheinen.
Ein Mann aus Klagenfurt fiel einem schweren Betrug zum Opfer.
Klagenfurt
13/02/2026
per Fernzugriff

Abgezockt: Fake-Banker „Robin“ plünderte Konto von Kärntner

Ein Kärntner wurde unlängst um mehrere tausend Euro gebracht. Wie es dazu kam und was "Robin Reifert" damit zu tun hat, erfährst du hier.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)

Am gestrigen Donnerstag, dem 12. Feber 2026, erhielt ein 72-jähriger Mann aus Klagenfurt eine „gespoofte Nachricht“ einer Bank auf sein Handy. In der Nachricht wurde angegeben, dass mehrere verdächtige Transaktionen blockiert worden seien und es wurde um Kontaktaufnahme mit der angegebenen Rufnummer – einer vermeintlichen Notrufzentrale – ersucht.

„Robin Reifert“ wollte Fernzugriff

„Nach Kontaktaufnahme der erwähnten Rufnummer wurde der Mann von einem unbekannten Täter alias ‚Robin Reifert‘ einem vermeintlichen Mitarbeiter der Bank, dazu verleitet eine Fernzugriffssoftware herunterzuladen“, berichtet die Kärntner Polizei. Im weiteren Verlauf wurden durch den unbekannten Täter, unter dem Vorwand, es würden verdächtige Transaktionen blockiert werden, zwei Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro auf ein österreichisches Konto veranlasst und unter genannter Täuschung vom Geschädigten mittels TAN signiert. Die Polizei ermittelt weiter.

Was ist eine „gespoofte Nachricht“?

Eine gefälschte E-Mail, Nachricht oder SMS, bei der Betrüger/Kriminelle den Absender manipulieren, um vertrauenswürdig (wie zB. Bank, Polizei oder Bekannte) zu wirken, heißt es online.

Ziel ist meist Phishing – also das Stehlen von persönlichen Daten, Passwörtern oder Geld.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: