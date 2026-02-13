Abgezockt: Fake-Banker „Robin“ plünderte Konto von Kärntner

Ein Kärntner wurde unlängst um mehrere tausend Euro gebracht. Wie es dazu kam und was "Robin Reifert" damit zu tun hat, erfährst du hier.

Am gestrigen Donnerstag, dem 12. Feber 2026, erhielt ein 72-jähriger Mann aus Klagenfurt eine „gespoofte Nachricht“ einer Bank auf sein Handy. In der Nachricht wurde angegeben, dass mehrere verdächtige Transaktionen blockiert worden seien und es wurde um Kontaktaufnahme mit der angegebenen Rufnummer – einer vermeintlichen Notrufzentrale – ersucht.

„Robin Reifert“ wollte Fernzugriff

„Nach Kontaktaufnahme der erwähnten Rufnummer wurde der Mann von einem unbekannten Täter alias ‚Robin Reifert‘ einem vermeintlichen Mitarbeiter der Bank, dazu verleitet eine Fernzugriffssoftware herunterzuladen“, berichtet die Kärntner Polizei. Im weiteren Verlauf wurden durch den unbekannten Täter, unter dem Vorwand, es würden verdächtige Transaktionen blockiert werden, zwei Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro auf ein österreichisches Konto veranlasst und unter genannter Täuschung vom Geschädigten mittels TAN signiert. Die Polizei ermittelt weiter.