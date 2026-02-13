Gspusi krankenhausreif geschlagen

Eine pikante Affäre, die am Donnerstag, dem 12. Februar, in Kärnten in einer Schlägerei mit einer schwerverletzten Frau und einer Sachbeschädigung endete, wird ein Fall für das Gericht.

So soll eine gehörnte Ehefrau ihre Rivalin, eine Politikerin, mit einer Schneeschaufel derart verprügelt haben, dass diese in das Krankenhaus eingeliefert werden musste. Anschließend beschädigte sie auch noch das Auto der Frau. Weil es sich bei dem Gspusi der Frau um einen Polizeibeamten handelt, erheben nun die Kollegen vom Landespolizeikommando in Klagenfurt.

Mit der Schneeschaufel geschlagen

Der Anwalt des verprügelten Opfers, Alexander Todor Kostic, schildert 5 Minuten den Ablauf der Handlung: „Am 12. Feber 2026 gegen 13.47 Uhr wurde meine Klientin offenbar aus Eifersucht neben wüsten Beschimpfungen körperlich attackiert, an den Haaren gerissen und absichtlich mehrfach am Körper, insbesondere im Kopf- und Oberkörperbereich, massiv verletzt, wodurch diese eine schwere Gehirnerschütterung, eine Distorsion der Halswirbelsäule, eine beidseitige Thoraxprellung, eine Prellung des Unterkiefers und eine Rissquetschwunde an der linken Unterlippe erlitt.“ Die Beschuldigte schlug vorsätzlich vielfach mit einer Schneeschaufel auf die mittlerweile schwer verletzte Frau ein und beschädigte auch deren Fahrzeug erheblich, so der Anwalt weiter.

Musste ins Krankenhaus

„Meine Klientin, die noch mit ihrem Auto fliehen konnte, wurde nach dem Vorfall vorübergehend ohnmächtig und befindet sich derzeit zur Behandlung im Krankenhaus.“ Zum Vorfall kam es, weil die Politikerin mit ihrem Lover Schluss gemacht hatte und ihm noch Gegenstände nach Hause bringen wollte. Kostic: „Sie wollte seine persönlichen Gegenstände nach einer zuletzt beendeten (außerehelichen) rund einjährigen Beziehung zurückzugeben. Sie rechnete nicht mit der Anwesenheit der Beschuldigten, sondern wollte nur noch einmal den Mann treffen, jedoch öffnete die Beschuldigte die Haustüre, worauf die Situation eskalierte. Meine Klientin leidet mittlerweile neben den starken Schmerzen auch an einem Tinnitus sowie an Gedächtnisstörungen und ist auch psychisch massiv belastet, weil sie sich von der Beschuldigten ob deren massiver Gewaltbereitschaft weiterhin bedroht fühlt.“ Für die Tatverdächtige gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2026 um 18:09 Uhr aktualisiert