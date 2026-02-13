Für die Kleinsten in Kärnten: 29 frischgebackene Erzieher ausgezeichnet

Nach erfolgreichem Abschluss des Ausbildungslehrganges am Institut für Bildung und Beratung (IBB) wurden sie am vergangenen Mittwoch von Landeshauptmann Peter Kaiser im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung ausgezeichnet. Gemeinsam mit Bildungsabteilungsleiterin Gerhild Hubmann überreichte er jene 29 Zertifikate, die als sichtbares Zeichen für den erbrachten Einsatz, die gezeigte Ausdauer und die Bereitschaft, Verantwortung für die Jüngsten unseres Landes zu übernehmen, gelten.

Bedeutung der Elementarpädagogik in Kärnten

Kaiser gratulierte den Absolventen und unterstrich die Bedeutung der Elementarpädagogik in Kärnten. „Wer Kinder in den ersten Lebensjahren begleitet, trägt große Verantwortung – aber hat auch die große Chance, positiv zu prägen, zu fördern und zu stärken. Dafür braucht es Menschen wie Sie: gut ausgebildet, motiviert und mit einem klaren Blick für die Bedürfnisse von Kindern und Familien““ sagte er, und verwies darauf, dass Kärnten nicht zuletzt aufgrund der ausgezeichneten Qualität der Ausbildung auf dem besten Weg ist, kinder- und familienfreundlichste Region Europas zu werden. Seinen Dank richtete der Landeshauptmann auch an das Institut für Bildung und Beratung: „Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der elementaren Bildung in Kärnten.“

So sieht die Ausbildung aus

Der „Ausbildungslehrgang zum/zur Kleinkinderzieher/in“ umfasst entsprechend dem Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 430 Unterrichtseinheiten, darunter ist auch ein Praktikum im Ausmaß von 160 Unterrichtseinheiten. Angeboten werden im Lehrgang auch Module in den Bereichen Entwicklungspsychologie, Pädagogische Ansätze, Wertebildung, Kommunikation und Konfliktmanagement, MINT, Transitionen, Partizipation.