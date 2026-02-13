Streit um Biber auf der Speisekarte

148 Biber dürfen in Kärnten jedes Jahr abgeschossen werden. Die toten Tiere werden aber nur fallweise entsorgt, sie landen bei einigen Wirtshäusern als Delikatesse auf der Speisekarte.

Das führt jetzt zu wütenden Protesten der Tierschützer. Es drohen sogar Anzeigen.

Tierschützer verärgert

Schon Paolo Santonino, der Privatsekretär des Patriarchen von Aquiläia der um 1500 durch Kärnten reiste schwärmte in seinen Tagebüchern was in Kärnten ihm zu Ehren so serviert werde: Neben Pilchen, landete auch der eine oder andere Biber auf dem Teller des legendären Sekretärs. Dem scheint man sich in Kärnten nun erinnert zu haben, denn die abgeschossenen Tiere entwickeln sich langsam zu kulinarischen Hits. Sehr zum Ärger von Michaela Lehner vom Wiener Tierschutzverein. In einer Aussendung an 5 Minuten meint sie dazu: „Das Verspeisen von streng geschützten Tieren erweckt ein falsches Signal, aber verwundert gerade in Kärnten nicht. In Zeiten der Biodiversitätskrise sollte die Kärntner Landesregierung Artenschutz ernst nehmen und sich an Recht und Gesetz halten. Ausnahmen vom strengen Schutz darf es nur im Einzelfall geben und dann nur, wenn keine gelinderen Mittel in Frage komme.“

„Braucht nicht bejagt werden“

Der Grund: „Der Biber reguliert sich selbst und braucht nicht bejagt werden, er ist ein streng territoriales Tier. Wenn Biber sich in die Quere kommen, dann endet der Kampf oft tödlich.“ Dazu käme, dass der Biber eine nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützte Art sei. Lehner: „Zum Erhaltungszustand des Bibers in Kärnten ist zu sagen: Das Verbreitungsgebiet des Bibers liegt unterhalb des als günstig erachteten Referenzwertes, das besagt eine vom Land Kärnten selbst 2025 beauftragte Studie ‚Biberbestandsermittlung Kärnten Revierkartierung & Bestandsanalyse‘. Die Festsetzung eines Tötungs Kontingentes von 148 Tieren pro Jahr kommt einer pauschalen Bejagung gleich und ist für streng geschützte Tiere rechtswidrig.“ Übrigens: Bei Vorliegen von behaupteter Gefahr im Verzug können sogar noch mehr Biber getötet werden. Von 1. September bis 31. März macht die Verordnung sogar ohne Einzelfallprüfung die Bejagung des streng geschützten Tieres möglich.

Biber auf der Speisekarte

Zur Bereicherung auf der Speisekarte als Delikatesse führt sie in ihrer Stellungnahme aus: „Das Feilbieten sowie der Erwerb und die Weitergabe geschützter Tiere oder von Teilen solcher Tiere ist ohne Rücksicht auf Zustand, Alter oder Entwicklungsform verboten. Auch darf nicht die Bereitschaft zum Verkauf oder Erwerb solcher Tiere öffentlich angekündigt werden.“ In der Hoffnung auf gute Geschäfte, würde dadurch auch die Wilderei gefördert werden so die Tierschützerin.

