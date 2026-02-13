Mittelmeertief im Anmarsch: So wird das Wetter am Samstag

Ein Mittelmeertief bringt in Kärnten am Samstag ganztags dichte Wolken. Was das Wetter so bereithält, erfährst du hier.

„Ab den Morgenstunden breitet sich von Südwesten in Oberkärnten allmählich zeitweise leichter Niederschlag aus. Nachmittags kann es dann auch in Unterkärnten zeitweise leicht regnen, regional dürfte es aber sogar trocken bleiben“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria.

Auch Schnee und gefrierender Regen möglich

Tagsüber liegt die Schneefallgrenze je nach Intensität bei rund 1.000 bis 1.400 Meter, in der Früh kann es vor allem im Südwesten auch weiter herab schneien. „Regional ist dort in den Morgenstunden auch gefrierender Regen mit Glatteisgefahr nicht ausgeschlossen. Die höchsten Temperaturen liegen bei 3 bis 6 Grad“, so die Wetterexperten abschließend.