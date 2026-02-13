Liebesfalle: Heldin an der Kassa bewahrte Kärntnerin vor Mega-Abzocke

Eine 71-Jährige Klagenfurterin tappte in eine Liebesfalle. Ein vermeintlicher "Chirurg aus dem Jemen" hatte es wohl eher auf ihr Geld abgesehen. Doch dieser hatte die Rechnung nicht ohne eine aufmerksame Verkäuferin gemacht.

Eine Frau aus Klagenfurt geriet in eine Liebesfalle und fast hätte sie viel Geld an einen Betrüger verloren.

Seit etwa vier Monaten täuschte ein derzeit unbekannter Mann einer 71-jährigen Frau aus Klagenfurt via Social Media Dienst eine Liebesbeziehung vor. Dabei gab er sich als Chirurg in Jemen aus, teilt die Kärntner Polizei mit. Durch diese gezielte Vortäuschung von Gefühlen wurde das Opfer dazu verleitet, seinen Forderungen nachzukommen.

Mit 2,2 Milliarden US Dollar gelockt

Am 6. Feber 2026 gab er der Frau bekannt, dass er sie mit einem Paket mit 2,2 Milliarden US Dollar beschenken werde. Jedoch würden Zollkosten in der Höhe von mehreren tausend Euro anfallen und forderte sie dabei auf dies in Form von Online Gutscheinen zu bezahlen. Zunächst kaufte die Frau diverse Gutscheine und übermittelte diese via Social Media Dienst. Das Unglück nahm seinen Lauf, denn um den restlichen Betrag aufzubringen, verkaufte die Frau ihr Auto und bekam dafür mehrere tausend Euro. Dafür erwarb sie in einem Supermarkt mehrere Gutscheine.

Aufmerksame Verkäuferin schlug Alarm

Durch eine aufmerksame Verkäuferin wurde schließlich die Polizei kontaktiert und von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Durch die einschreitenden Beamten konnte die 71-jährige Frau angetroffen werden und wurde bezüglich des Erwerbs von Gutscheinen befragt. „Durch die Schilderung der Frau konnte ein Betrug nicht ausgeschlossen werden und es wurden weitere Erhebungen geführt“, so die Polizei weiter. Mit Hilfe des Filialleiters des Supermarkts konnte eine Rückbuchung der erworbenen Gutscheine durchgeführt werden.

Finanzieller Schaden wurde verhindert

Durch die Aufmerksamkeit der Verkäuferin sowie des raschen Einschreitens der Beamten konnte die Übermittlung der Gutscheincodes, sowie der daraus resultierende große finanzielle Schaden verhindert werden. Weitere Ermittlungen werden seitens der Polizei geführt.

