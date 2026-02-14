So viele Zivildiensteinrichtungen gab es 2025 in Kärnten

Der Kärntner Zivildienst ist eine zentrale Säule für das Funktionieren der sozialen Infrastruktur in Kärnten, Landesrat Daniel Fellner, zuständiger Referent für das Zivilwesen in Kärnten, präsentierte im Rahmen der Regierungssitzung die aktuellen Zahlen zum Zivildienstbericht 2025. „Der Zivildienst leistet einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft und unterstützt das Gesundheit-, genauso wie das Sozialsystem gleichermaßen, von den sozialen Einrichtungen, über Krankenanstalten, bis hin zu unseren Einsatzorganisationen. Junge Menschen stellen sich dabei nicht nur in den Dienst der Gesellschaft beziehungsweise Generationen, sie sammeln hier auch wertvolle Lebenserfahrung und – im Idealfall – findet der eine oder die andere auch Ihre Berufung für ihr späteres Berufsleben“, unterstreicht Fellner.

Zivildienstbericht 2025: 70 aktive Einrichtungen in Kärnten

Im Jahr 2025 gab es in Kärnten 70 aktive Zivildiensteinrichtungen, mit 748 genehmigten Zivildienstplätzen. Der Bedarf lag bei 744 Zivildienern, die tatsächlichen Zuweisungen bei 590, daraus ergibt sich eine Auslastung von 79,3 Prozent für das Vorjahr. „Wir befinden uns in herausfordernden Zeiten, nicht zuletzt aufgrund des demografischen Wandels und der dadurch zahlenmäßig schwächeren Geburtenjahrgänge. Dennoch gelingt es uns, den Bedarf im Zivildienst stabil zu halten“, so Fellner. „Unser Ziel ist es, jungen Menschen diesen Dienst weiterhin als attraktives Angebot zu präsentieren und dadurch eine langfristige sowie verlässliche Versorgung sicherzustellen.“ Die Zahl der vorhandenen Einrichtungen ist im Mehrjahresvergleich stabil und hat sich gegenüber dem Vorjahr mit nunmehr 70 Einrichtungen nur leicht um zwei verringert. Das Rettungswesen stellt mit rund 43 Prozent unverändert den größten Anteil der Zivildienstplätze in Kärnten.