Italientief im Anmarsch auf Kärnten: „Regen und Schnee im ganzen Land“

Nach frühlingshaften 13 Grad am Freitag kehrt in Kärnten wieder der Winter ein: Regen, Schnee und kräftiger Wind bestimmen das Wochenende. In den kommenden Tagen könnte ein Italientief wieder für Schneefall sorgen.

Während am Freitag in Kärnten weitgehend Plusgrade herrschten, ist am Samstag wieder mit einer Abkühlung zu rechnen, 5 Minuten berichtete bereits: Italientief zieht über Kärnten: Kommt wieder Schnee auf uns zu? In Weitensfeld und St. Andrä im Lavanttal wurden am Freitag noch knapp 13 Grad gemessen – nun scheint es mit den frühlingshaften Temperaturen wieder vorbei zu sein. Regen, Schnee und kräftiger Wind bestimmen das Wettergeschehen am Wochenende, wie der Wetterdienst Tauernwetter.at prognostiziert.

Vorfrühling vorbei: Regen, Schnee und mögliches Italientief in Kärnten

„Mit dem Vorfrühling ist es jetzt wieder vorbei, auch wenn in ganz tiefen Lagen das Wetter manche eher an den Herbst als an den Winter erinnern dürfte“, informiert Mag. David Kaufmann von Tauernwetter.at. Nachdem es am Samstag in ganz Kärnten und Osttirol etwas regnen oder schneien kann, soll am Sonntag der Wind vielerorts ein Thema sein. „Die neue Woche bringt in den Tauern Osttirols und Kärntens unbeständiges Wetter mit Schneeschauern, in den meisten Landesteilen aber weitgehend trockenes Wetter“, heißt es weiter. Am Donnerstag könnte ein Italientief zumindest nach Westen zu für Schneefall bis in tiefere Lagen sorgen, die Prognose ist aber noch etwas ungewiss.

Wetter am Samstag in Kärnten: „Regen und Schnee im ganzen Land“

Der Samstag zeigt sich zunächst von seiner trüben Seite. „Im ganzen Land ist es dicht bewölkt, stellenweise kann sich zu Beginn auch noch Nebel halten. In Oberkärnten ist am Vormittag schon zeitweise Regen dabei, die Schneefallgrenze liegt in etwa 900 bis 1200 oder 1300 Meter Seehöhe“, so Kaufmann. Laut der Prognose sei „Regen und Schnee im ganzen Land“ möglich. Am Nachmittag können Regen und Schneefall dann sogar zunehmen, nur im Lavanttal soll es stellenweise trocken bleiben. „Der Wind ist meist schwach, höchstens mäßig und die Temperaturen steigen auf 2 bis 8 Grad. Am Abend und in der Nacht dreht der Wind von Süd auf Nordwest. Mit starkem Nordwind trocknet es abseits der Tauern rasch aus, gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze mit dem Einsickern deutlich kälterer Luftmassen bis in tiefe Lagen ab“, lautet die Prognose weiter.

Prognose für Sonntag: Sonne mit kräftigem Wind

Am Sonntag zeigt sich das Wetter in Kärnten und Osttirol wechselhaft. „In den Tauern gibt es in der Früh noch letzte Schneeschauer, in den westlichen Landesteilen beginnt der Sonntag schon sonnig. In Unterkärnten überwiegen am Vormittag noch die Wolken, ehe am Nachmittag auch hier verbreitet die Sonne herauskommt“, weiß Kaufmann. Außerdem sei mit starkem Nordwind zu rechnen. „Auf den Bergen erreicht der Wind vor allem am Vormittag teilweise Sturmstärke“, heißt es. Die Temperaturen erreichen nur noch minus 3 bis plus 2 Grad, mit Nordföhn in tieferen Lagen Oberkärntens, wie etwa im Raum Obervellach, sind bis zu 6 oder 7 Grad möglich. In 2000 Meter Seehöhe pendeln die Temperaturen zwischen minus 7 und knapp minus 10 Grad.

Wetter-Ausblick: Mögliches Italientief über Kärnten

Die kommende Woche ist ebenfalls von wechselhaftem Wetter geprägt. So soll die Schneefallgrenze am Montag zum Beispiel auf rund 700 Meter Höhe sinken. „In fast allen Landesteilen überwiegen die Wolken und in vielen Teilen Osttirols und Oberkärntens kann es etwas schneien, vor allem nach Norden hin“, so Kaufmann. Danach folgt ein Mix aus Sonne, Wind und möglichen Schneefall in hohen Lagen. Ab Donnerstag, 19. Februar, könnte ein Italientief Schnee bis in tiefe Lagen bringen. „Aus heutiger Sicht geraten wir in den Einflussbereich eines Italientiefs. In Kärnten und Osttirol könnte sich Schneefall ausbreiten und der Schnee könnte zumindest nach Westen zu bis in tiefe Lagen fallen“, prognostiziert Kaufmann. Die Höchstwerte erreichen voraussichtlich minus 1 bis plus 2 Grad. „Da Italientiefs immer mit größeren Unsicherheiten verbunden sind, werden wir im Laufe des Montags die Prognose für Donnerstag konkretisieren„, informiert der Experte abschließend.

