Kärntner Brüder sagen der Mathe-Angst den Kampf an

Kurz vor der Matura steigt bei vielen Kärntner Schülern der Druck. Vor allem Mathematik ist für viele nicht einfach. Genau das haben auch zwei Brüder aus Kärnten erlebt... und daraus eine Geschäftsidee mit Herz entwickelt.

„Kurz vor der Matura merken wir, wie groß der Druck auf viele Kärntner Schüler ist, vor allem im Mathematik. Dasselbe haben wir selbst vor nicht allzu langer Zeit erlebt“, erzählt Matteo Paumgarten (24) gegenüber 5 Minuten. Gemeinsam mit seinem Bruder Manuel (21) hat er deshalb 2021 Mindlink smart learning gegründet. „Viele Schüler scheitern nicht am Stoff, sondern daran, wie er erklärt wird und daran, dass die Hemmschwelle gegenüber Lehrern oft sehr hoch ist“, so Paumgarten gegenüber 5 Minuten.

Lernen auf Augenhöhe

Das Besondere am Konzept: Es unterrichten ausschließlich junge Lehrer – viele selbst noch Schüler oder Studierende. „Der Altersunterschied ist gering, der Zugang persönlicher, das Lernen findet auf Augenhöhe statt. Schüler trauen sich eher zu fragen, weil es sich weniger nach ‚Unterricht‘ und mehr nach gemeinsamer Arbeit anfühlt“, erklärt er. Was als kleines Projekt parallel zur eigenen Schulzeit begann, ist mittlerweile gewachsen. „Seitdem haben wir ein kleines Team aus Tutoren aufgebaut und konnten über 100 Schüler in Kärnten, Wien und Salzburg in regelmäßigen Nachhilfestunden erfolgreich begleiten und nachhaltig unterstützen“, so weiter. Gerade rund um die Zentralmatura sei die Nachfrage besonders hoch.

Gemeinsam in Gruppen lernen

Besonders gefragt ist der „Mathe Intensiv“-Kurs. „Unsere Maturakurse sind gezielt und strukturiert auf die Anforderungen der Zentralmatura ausgerichtet“, erklärt Paumgarten. Statt klassischer Einzel-Nachhilfe setzt man auf Kleingruppen mit bis zu acht Teilnehmer. „Dadurch entsteht nicht nur mehr Dynamik, sondern auch ein echter Teamgeist. Die Teilnehmer profitieren von den Fragen der anderen, motivieren sich gegenseitig und merken, dass sie mit ihren Unsicherheiten nicht allein sind.“ Im Vorjahr konnte der Intensivkurs sogar eine beeindruckende Bilanz vorweisen: „Im letzten Jahr hatten wir hier eine Erfolgsquote von 100 %. Alle Teilnehmer haben die Matura bestanden“, so der 24-Jährige stolz gegenüber 5 Minuten.

„Wir sehen uns als Ergänzung zur Schule“

Kritik am Schulsystem wollen die Brüder dennoch nicht üben. Vielmehr verstehen sie ihr Angebot als Unterstützung. „Im Schulalltag fehlt oft die Zeit, individuell auf Verständnislücken einzugehen. Fragen bleiben unbeantwortet, weil die Hemmschwelle hoch ist oder der Unterricht weitergehen muss“, erklärt Paumgarten. „Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zur Schule, sondern als Ergänzung“, betont er gegenüber 5 Minuten. Die Nähe zur eigenen Schulzeit sei dabei ein entscheidender Vorteil: „Unsere Tutoren sind selbst noch sehr nah an ihrer eigenen Schulzeit, wodurch die Hemmschwelle gering ist. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wo typische Stolpersteine liegen.“

Blick in die Zukunft: KI-Lernbegleiter „Tuto“

Stillstand ist für die beiden Brüder keine Option. Aktuell arbeiten sie an einem KI-gestützten Lernbegleiter namens „Tuto“, der Schüler bis zur Zentralmatura begleiten soll. „Ziel ist es, die Qualität unserer persönlichen Nachhilfe in einem KI-Tutor zu verpacken und so breiter zugänglich zu machen und hochwertige Lernunterstützung zu demokratisieren“.