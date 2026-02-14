Schwer alkoholisiert: Lenker (27) krachte mit Auto in Mauer

Ein 27-jähriger Mann verursachte im Ortsgebiet einen Unfall, prallte gegen eine Grundstücksmauer und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung.

Am Freitagabend lenkte ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau sein Fahrzeug in alkoholisiertem Zustand im Ortsgebiet von Spittal. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er auf einer Gemeindestraße auf das linke Fahrbahnbankett und kollidierte infolge mit einer Begrenzungsmauer eines eingefriedeten Grundstücks. Aufgrund der Kollision erlitt der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Spittal/Drau verbracht werden.

Lenker war schwer alkoholisiert

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv und ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Im Einsatz stand neben den Beamten der PI Spittal/Drau die FF St. Peter.