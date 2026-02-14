20 Führerscheine futsch: Polizei fischt Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr
Von 13. auf 14. Februar 2026 führte die Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten einen landesweiten Schwerpunkt gegen Alkohol- und Drogenlenker durch – mit deutlichen Ergebnissen.
Im Zuge der Kontrollen wurden insgesamt 14 Führerscheine wegen Lenkens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss abgenommen. Weitere sechs Führerscheine wurden wegen Lenkens unter Drogeneinfluss eingezogen. Zusätzlich stellten die Beamten 15 sogenannte Minderalkoholisierungen fest (Fälle, in denen Lenker unter der gesetzlichen Promillegrenze für eine strafbare Alkoholisierung lagen, aber dennoch nicht nüchtern unterwegs waren).
Mehrere hundert Übertretungen
Darüber hinaus wurden im Rahmen der Schwerpunktaktion insgesamt 255 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt. Weitere 279 Organmandate wurden wegen entsprechender Verwaltungsübertretungen eingehoben.