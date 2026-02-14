20 Führerscheine futsch: Polizei fischt Alko- und Drogenlenker aus dem Verkehr

Von 13. auf 14. Februar 2026 führte die Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten einen landesweiten Schwerpunkt gegen Alkohol- und Drogenlenker durch – mit deutlichen Ergebnissen.

Bei einer Schwerpunktaktion der Polizei ging es am Wochenende auf Kärntens Straßen ordentlich zur Sache.

Im Zuge der Kontrollen wurden insgesamt 14 Führerscheine wegen Lenkens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss abgenommen. Weitere sechs Führerscheine wurden wegen Lenkens unter Drogeneinfluss eingezogen. Zusätzlich stellten die Beamten 15 sogenannte Minderalkoholisierungen fest (Fälle, in denen Lenker unter der gesetzlichen Promillegrenze für eine strafbare Alkoholisierung lagen, aber dennoch nicht nüchtern unterwegs waren).

Mehrere hundert Übertretungen

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Schwerpunktaktion insgesamt 255 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt. Weitere 279 Organmandate wurden wegen entsprechender Verwaltungsübertretungen eingehoben.