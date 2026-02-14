NEOS wollen sechsjährige Volksschule in Klagenfurt und Villach prüfen

Nach einem bundesweiten Vorstoß von Bildungsminister Christoph Wiederkehr bringen nun auch die NEOS Kärnten eine Reformidee ins Spiel: An je einem Schulstandort in Klagenfurt und Villach soll die Volksschule künftig sechs statt vier Jahre dauern. Die Idee: Eltern sollen frei entscheiden können, ob sie ihr Kind für das neue sechsjährige Modell anmelden oder weiterhin das bestehende System wählen. In beiden Städten gebe es ausreichend Volksschulen, um eine Wahlmöglichkeit zu schaffen, so in einer aktuellen Aussendung.

Weniger Druck mit zehn Jahren

Hintergrund des Vorschlags ist der hohe Leistungsdruck in der vierten Klasse. Derzeit fällt bereits mit zehn Jahren die Entscheidung, ob ein Kind ins Gymnasium wechseln kann. Entsprechend groß sei der Notenstress. NEOS-Bildungssprecherin Iris Glanzer betont: „Wir müssen den Druck von unseren Kindern nehmen – und auch von den Eltern. Viele Familien erleben die vierte Klasse als starke Belastung. Lernen darf nicht zum Dauerstress für die ganze Familie werden.“ Eine sechsjährige gemeinsame Schulzeit würde laut NEOS mehr Zeit für Entwicklung schaffen. „Eine sechsjährige Volksschule gibt den Kindern mehr Zeit zur persönlichen und schulischen Entwicklung und verhindert zu frühe Bildungsentscheidungen“, so Glanzer weiter.