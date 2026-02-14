„Coffee with Cops“: Werde mit einer Blutspende selbst zum Helden

Kaffee trinken, Fragen stellen und dabei vielleicht Leben retten: Am 25. Februar 2026 wird das Gemeindeamt in Sittersdorf zum Treffpunkt für Dialog und Solidarität. Im Rahmen der Veranstaltung „Coffee with Cops“ der Polizei Kärnten ist auch das Rotes Kreuz Kärnten mit einer Blutspendeaktion vor Ort. Von 15.30 bis 20 Uhr haben Bürger die Möglichkeit, nicht nur mit Polizisten ins Gespräch zu kommen, sondern auch ganz konkret zu helfen, so in einer Aussendung vom Roten Kreuz.

Sicherheit beginnt mit Gespräch

„Coffee with Cops“ setzt auf niederschwelligen Austausch. In ungezwungener Atmosphäre können Anliegen angesprochen, Fragen gestellt und Einblicke in die Polizeiarbeit gewonnen werden. Ziel ist es, Vertrauen zu stärken und Präventionsarbeit greifbar zu machen. Die Kooperation mit dem Roten Kreuz zeigt dabei, wie eng Sicherheit und soziale Verantwortung zusammenhängen.

„Tu’s für Lisa. Und für dich“

Parallel zum Sicherheitsdialog bietet das Rote Kreuz eine Blutspendeaktion an. Unter dem Motto „Tu’s für Lisa + für dich.“ wird auf die Bedeutung jeder einzelnen Spende aufmerksam gemacht. „Blutspenden ist eine der unmittelbarsten Formen der Hilfeleistung. Mit unserer Kampagne ‚Tu’s für …‘ machen wir bewusst, dass hinter jeder Blutkonserve ein Mensch steht, der dringend Hilfe braucht“, betont RK-Präsident Martin Pirz. Blut kann nicht künstlich hergestellt werden und wird täglich für Notfälle, Operationen und lebenswichtige Therapien benötigt. Jede Spende könne somit Leben retten – vielleicht das eines Menschen aus der eigenen Umgebung. „Dass wir im Rahmen von ‚Coffee with Cops‘ die Möglichkeit erhalten, Blutspenden anzubieten, unterstreicht die gute Zusammenarbeit mit der Polizei Kärnten. Gemeinsam zeigen wir, dass Sicherheit und Menschlichkeit Hand in Hand gehen“, so Pirz weiter.