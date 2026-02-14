„Europa-Preis“: Land sucht die besten Köpfe Kärntens

Für zwei Dissertationen werden jeweils 1.500 Euro vergeben, für zwei Diplom- oder Masterarbeiten jeweils 600 Euro und für zwei Bachelorarbeiten jeweils 300 Euro. Bewerbungen sind bis 30. September 2026 möglich. „Europa steckt in viel mehr drin, als man oft auf den ersten Blick sieht. Wir alle profitieren direkt von der EU – das reicht von der Förderung für kleine Projekte bis hin zum Jahrhundertprojekt Koralmbahn“, erklärt Kaiser. Mit dem Preis wolle das Land Studierende motivieren, sich wissenschaftlich mit Europathemen und deren Bedeutung für Kärnten auseinanderzusetzen. „Wir erwarten uns daraus wichtige Erkenntnisse und Impulse. Außerdem wollen wir mit dem Preis das Europabewusstsein weiter stärken“, so Kaiser in einer aktuellen Aussendung.

Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind Studierende österreichischer und europäischer Hochschulen – Universitäten, Fachhochschulen oder Pädagogische Hochschulen. Voraussetzung ist, dass der Hauptwohnsitz oder Studienort in Kärnten liegt oder die Schule hier abgeschlossen wurde. Außerdem müssen die Teilnehmenden Staatsangehörige der Europäischen Union sein. Die eingereichten Arbeiten müssen zwischen 1. Jänner 2025 und 30. September 2026 abgeschlossen worden sein und einen klaren Bezug zu Kärnten und zur EU aufweisen. Arbeiten mit der Bewertung „Genügend“ oder „Nicht Genügend“ sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Über die Vergabe entscheidet eine Fachjury, bestehend aus Vertreter der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, der Fachhochschule Kärnten, der Pädagogische Hochschule Kärnten sowie des Landes Kärnten. Hier geht es zur Teilnahme.