/ ©Pexels / Uriel Mont
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Campingstuhl sowie ein kleines Tischchen mit Kaffeekanne, welches vor der Kulisse eines Sees aufgestellt wurde.
Über 2,5 Millionen Nächtigungen zeigen: Wer Freiheit und Natur sucht, kommt an Kärntens Seen und Bergen nicht vorbei.
Kärnten
14/02/2026
Nächtigungen

Camping in Kärnten weiter auf Erfolgskurs

Mit einem Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr lässt das südlichste Bundesland die Konkurrenz weit hinter sich. Vor allem im Juli und August verzeichnete Kärnten eine hohe Anzahl an Campern.

von Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(213 Wörter)

Kärnten bleibt das Lieblings-Bundesland der Camper: Auf den heimischen Camping- und Stellplätzen wurden im Jahr 2025 insgesamt 2.577.185 Nächtigungen gezählt. Das ist ein Plus von 1,8 Prozent gegenüber 2024, so in einer Aussendung vom Österreichischen Camping Club in Bezug auf die Daten der Statistik Austria. Damit führt Kärnten erneut die österreichische Rangliste an.

Sommermonate besonders gefragt

Die meisten Campinggäste zogen es in die Sommermonate: Im Juli wurden 737.499 Übernachtungen registriert, im August sogar 826.108. „Die Sommermonate sind in Kärnten besonders beliebt – das Bundesland bietet eine attraktive Kombination aus Seen und Wandermöglichkeiten, die vor allem von Familien sehr geschätzt wird“, erklärt Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC).

Bild auf 5min.at zeigt Mehlmauer Tomas.
©Wirlphoto
Am Foto: Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC).

Kärntner Camper bleiben länger

Ein weiterer Pluspunkt für Kärnten ist die überdurchschnittliche Aufenthaltsdauer: Während österreichweit Camper im Schnitt 3,7 Tage bleiben, verweilen Gäste in Kärnten im Schnitt 5,3 Tage. Bei heimischen Gästen steigt der Durchschnitt sogar auf 8,2 Tage. „Während in ganz Österreich der Trend zu kürzeren Aufenthalten geht, zeigt Kärnten das gegenteilige Bild – die Camper bleiben hier bewusst länger am selben Platz“, so Mehlmauer.

Im Jahresvergleich:

Monat20242025
Januar8.6989.609
Februar9.8008.182
März8.4763.403
April17.32526.721
Mai204.842176.910
Juni339.313441.308
Juli770.885737.499
August870.901826.108
September262.647297.317
Oktober25.56430.744
November1.8553.899
Dezember11.23115.485
Gesamt2.531.5372.577.185
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2026 um 10:57 Uhr aktualisiert
