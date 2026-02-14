Camping in Kärnten weiter auf Erfolgskurs

Mit einem Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr lässt das südlichste Bundesland die Konkurrenz weit hinter sich. Vor allem im Juli und August verzeichnete Kärnten eine hohe Anzahl an Campern.

Über 2,5 Millionen Nächtigungen zeigen: Wer Freiheit und Natur sucht, kommt an Kärntens Seen und Bergen nicht vorbei.

Kärnten bleibt das Lieblings-Bundesland der Camper: Auf den heimischen Camping- und Stellplätzen wurden im Jahr 2025 insgesamt 2.577.185 Nächtigungen gezählt. Das ist ein Plus von 1,8 Prozent gegenüber 2024, so in einer Aussendung vom Österreichischen Camping Club in Bezug auf die Daten der Statistik Austria. Damit führt Kärnten erneut die österreichische Rangliste an.

Sommermonate besonders gefragt

Die meisten Campinggäste zogen es in die Sommermonate: Im Juli wurden 737.499 Übernachtungen registriert, im August sogar 826.108. „Die Sommermonate sind in Kärnten besonders beliebt – das Bundesland bietet eine attraktive Kombination aus Seen und Wandermöglichkeiten, die vor allem von Familien sehr geschätzt wird“, erklärt Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC).

©Wirlphoto Am Foto: Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC).

Kärntner Camper bleiben länger

Ein weiterer Pluspunkt für Kärnten ist die überdurchschnittliche Aufenthaltsdauer: Während österreichweit Camper im Schnitt 3,7 Tage bleiben, verweilen Gäste in Kärnten im Schnitt 5,3 Tage. Bei heimischen Gästen steigt der Durchschnitt sogar auf 8,2 Tage. „Während in ganz Österreich der Trend zu kürzeren Aufenthalten geht, zeigt Kärnten das gegenteilige Bild – die Camper bleiben hier bewusst länger am selben Platz“, so Mehlmauer.

Im Jahresvergleich:

Monat 2024 2025 Januar 8.698 9.609 Februar 9.800 8.182 März 8.476 3.403 April 17.325 26.721 Mai 204.842 176.910 Juni 339.313 441.308 Juli 770.885 737.499 August 870.901 826.108 September 262.647 297.317 Oktober 25.564 30.744 November 1.855 3.899 Dezember 11.231 15.485 Gesamt 2.531.537 2.577.185

