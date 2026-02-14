Bitterer Rekord für Kärnten: So viele Firmenpleiten wie noch nie zuvor

Die Kärntner Wirtschaft kommt nicht zur Ruhe: Mit 451 Firmenpleiten erreichte das Bundesland im Jahr 2025 einen historischen Höchststand. Das zeigt die aktuelle Analyse „Firmeninsolvenzen 2025“ des Informationsdienstleisters CRIF.

In Kärnten wurden im Jahr 2025 insgesamt 451 Firmeninsolvenzen verzeichnet. Das entspricht einem Anstieg von 16,8 Prozent gegenüber 2024… und damit einem neuen Höchststand im Bundesland. Österreichweit wurden 7.392 Unternehmensinsolvenzen registriert, ein Plus von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2024: 6.813). Besonders auffällig: Der Januar 2025 war mit 760 Firmenpleiten der insolvenzstärkste Monat der vergangenen fünf Jahre. Seit 2021 zeigt sich ein klarer Trend: Damals waren 3.030 Unternehmen betroffen. Seither haben sich die Insolvenzen um rund 144 Prozent erhöht.

Wirtschaft weiter unter Druck

Laut CRIF blieb die wirtschaftliche Lage auch 2025 angespannt. Hohe Energie- und Lohnkosten, geopolitische Unsicherheiten, die anhaltende Rezession sowie eine schwächelnde Industrieproduktion im Euro-Raum setzten viele Betriebe unter Druck. „Die Unternehmen in Österreich standen 2025 weiterhin unter massivem Druck. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich nicht entspannt, und viele Betriebe konnten den Belastungen nicht mehr standhalten“, erklärt Anca Eisner-Schwarz, Geschäftsführerin von CRIF Österreich in einer aktuellen Aussendung.

Vorsichtiger Erholungskurs?

Zwar befinde sich die Wirtschaft nach zwei schwierigen Jahren aktuell auf einem vorsichtigen Erholungskurs, dieser werde jedoch vor allem von der Binnennachfrage getragen. Die Exporttätigkeit bleibe verhalten. Für 2026 sei daher keine echte Trendwende bei den Insolvenzen zu erwarten. „Insgesamt wird von einer Stagnation ausgegangen. Eine nachhaltige Entspannung lässt sich derzeit jedoch nicht erkennen. Dabei ist wichtig zu berücksichtigen, dass Insolvenzstatistiken vor allem die Vergangenheit abbilden und damit einen Blick in den Rückspiegel darstellen“, so Eisner-Schwarz.

Im Bundesländervergleich …

… liegt Wien mit 2.741 Insolvenzen weiterhin an der Spitze, gefolgt von Niederösterreich (1.214) und Oberösterreich (887). Kärnten rangiert mit 451 Fällen im Mittelfeld. Während das Burgenland als einziges Bundesland einen Rückgang verzeichnete (minus 20,3 Prozent), stiegen die Zahlen in Salzburg (plus 35,0 Prozent) und Tirol (plus 44,6 Prozent) besonders stark an.

Handel und Gastronomie besonders betroffen

Branchenmäßig traf es 2025 vor allem den Handel mit 1.388 Insolvenzen (plus 9,6 Prozent). Auch das Gastgewerbe war mit 937 Fällen deutlich betroffen (plus 13,3 Prozent). Im Baugewerbe gab es hingegen einen leichten Rückgang auf 1.136 Insolvenzen (minus 2,7 Prozent).