Land Kärnten verdreifacht Budget für bedarfsorientierte Mobilität

Gerade durch die Inbetriebnahme der Koralmbahn sind bedarfsorientierte Mobilitätslösungen in Kärnten noch wichtiger geworden, heißt es in einer Aussendung des Landes. Damit die Anbindung aller Regionen an die öffentlichen Hauptverkehrsachsen weiter verbessert wird, wurde auf Initiative von Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig das Budget für den heimischen Mikro-ÖV verdreifacht.

Mobilitätslücken sollen geschlossen werden

„Wir haben 2025 insgesamt zwei Millionen Euro in den Mikro-ÖV investiert und werden von 2026 bis 2028 dafür weitere neun Millionen Euro in die Hand nehmen“, so Schuschnig. Mit dem Mikro-ÖV werden vorhandene Mobilitätslücken auf der ersten oder der letzten Meile durch Anruf-Sammeltaxis, Shuttles oder Rufbusse bestmöglich geschlossen. Bereits 74 Kärntner Gemeinden setzen auf das Modell, weitere sollen folgen.

2024: Erste landesweite Mikro-ÖV-Strategie

Um flexible Angebote flächendeckend einführen zu können, wurde im September 2024 die erste landesweite Mikro-ÖV-Strategie beschlossen. Sie wurde von zahlreichen Stakeholdern aus Wirtschaft, Verkehr und Tourismus sowie Gemeindenerarbeitet. Darin festgeschrieben wurden 14 Maßnahmen, die zu einem nachhaltigen und erfolgreichen Mikro-ÖV in den Regionen beitragen sollen – etwa die Bereitstellung von Förderbudgets, die Berücksichtigung des Mikro-ÖV in den Regionalverkehrsplänen oder die Einbindung in bestehende Tarifsysteme.

Erstmals Bilanz gezogen

In der Sitzung der Landesregierung legte Schuschnig Anfang der Woche den ersten umfassenden Umsetzungsbericht der Mikro-ÖV-Strategie vor. Ein Jahr nach Inkrafttreten der Strategie wird damit erstmals Bilanz gezogen. „Mit der Koralmbahn haben wir vor wenigen Wochen ein neues Kapitel in unserer Mobilität aufgeschlagen. Damit ganz Kärnten davon profitiert, schließen wir mit dem Mikro-ÖV die Lücke der ‚letzten Meile‘ und machen den öffentlichen Verkehr auch dort zu einer echten Alternative, wo der Linienverkehr nicht fahren kann. Die Mikro-ÖV-Strategie ist dabei unsere Handlungsanleitung“, so Schuschnig.

Pilotregionen geschaffen

Um Erfahrungen zu sammeln und Neuerungen direkt testen zu können, sind im Rahmen der Mikro-ÖV-Strategie zudem Pilotregionen geschaffen worden: So wurden in den Tourismusregionen rund um den Ossiacher See und den Klopeiner See Bedarfsverkehre eingerichtet, die einerseits touristische Gäste befördern und andererseits als wichtige Zubringer für Pendler zu Bahnhöfen, etwa entlang der Koralmbahn, fungieren, heißt es. Seit diesem Jahr neu und ebenfalls ein Ergebnis aus der Mikro-ÖV-Strategie: Besitzer eines österreichweiten Klimatickets, eines „Klimaticket Kärnten“ oder des JUGEND.mobil-Tickets können die Angebote des Ruftaxi-Unternehmens „GoMobil“ mit einem Komfortzuschlag um nur zwei Euro nutzen, wird weiters mitgeteilt. Das GoMobil verkehrt derzeit in 42 Kärntner Gemeinden.

Bereits 74 Gemeinden

Der Umsetzungsgrad der Strategie sei jedenfalls weit fortgeschritten, erklärt der Landesrat. „Nach einem Jahr verfügen bereits 74 Kärntner Gemeinden über bedarfsgerechte Mikro-ÖV-Systeme wie Rufbusse, Shuttles oder Anrufsammeltaxis. Wir liegen voll im Plan und werden das Tempo weiter erhöhen. Mein Ziel ist es, dass wir innerhalb der nächsten drei Jahre in 100 Gemeinden ein flächendeckendes Mikro-ÖV-Angebot sicherstellen können“, so Schuschnig. Für 2026 würden bereits konkrete Anträge für fünf weitere Gemeinden vorliegen. Der Mikro-ÖV sei besonders für den ländlichen Raum von Bedeutung, erklärt der Landesrat. „Hier fällt der Umstieg auf den Öffentlichen Verkehr schwerer als im städtischen Bereich, daher braucht es mehr flexible Angebote“, so Schuschnig.