/ ©Feuerwehr Peratschitzen
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz wegen einem Verkehrsunfall.
Einsatzkräfte der Feuerwehr Peratschitzen wurden heute aufgrund eines Verkehrsunfalles alarmiert.
Seidendorf/Völkermarkt
14/02/2026
Verkehrsunfall

Sirenenalarm wegen eingeklemmter Person – doch es kam anders

Heute kurz vor Mittag wurden die Florianis der Feuerwehr Peratschitzen zu einem Verkehrsunfall bei Seidendorf auf der L116 alarmiert. Laut ersten Informationen war eine Person eingeklemmt.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Umgehend rückten die Einsatzkräfte aus, nachdem sie von der LAWZ Kärnten alarmiert wurden. Doch schon bei der Anfahrt, kam es zur Entwarnung, wie die Florianis in den sozialen Medien informieren.

Einsatzkräfte unterstützten vor Ort

„Es war keine Person eingeklemmt“, hieß es. Am Einsatzort angekommen unterstützten sie dennoch die Freiwillige Feuerwehr Stein im Jauntal bei den Aufräumarbeiten. „Unsere Aufgabe bestand in der Unterstützung bei der Absicherung sowie beim Reinigen der Fahrbahn“, so die Feuerwehr. Auch im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Tainach, das Rote Kreuz mit First Responder und die Polizei.

