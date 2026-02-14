Crash am Valentinstag rief 30 Einsatzkräfte auf den Plan – Mann verletzt

Wie bereits berichtet, hat es heute in Seidendorf (Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See) ordentlich gekracht. Vier Feuerwehren rückten aus. Nun gibt die Polizei genauere Details bekannt.

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Völkermarkt wurde heute ein Mann verletzt.

Heute kurz vor Mittag heulten die Sirenen rund um Seidendorf. Insgesamt wurden vier Feuerwehren alarmiert. Ein Auto lag seitlich auf der Straße. Doch wie kam es dazu?

Gegen Verteilerkasten und Laterne gekracht

Ein 65-jähriger slowenischer Staatsangehöriger lenkte sein Auto von St. Kanzian in Richtung Tainach. „Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Lenker auf das rechte Straßenbankett und prallte in weiterer Folge gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Verteilerkasten sowie gegen eine Straßenlaterne“, berichtet die Kärntner Polizei. Durch die Wucht des Anpralls kippte das Fahrzeug auf die linke Fahrzeugseite.

Autofahrer ins Krankenhaus gebracht

Der Autofahrer wurde verletzt und dann vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Seine zwei Mitfahrerinnen hatten mehr Glück. Die beiden (62 und 70 Jahre) blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Verteilerkasten sowie die Straßenlaterne wurden schwer beschädigt. Für die Dauer der Fahrzeugbergung musste der betroffene Straßenabschnitt gesperrt werden. Die Umleitung erfolgte örtlich, berichten die Beamten.

©Feuerwehr Stein im Jauntal | Heute Mittag kam es in Seidendorf zu einem Verkehrsunfall.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2026 um 16:50 Uhr aktualisiert