Droht der große Pensions-Crash? Ein Kärntner Experte klärt auf!
Pensionen in Gefahr: Was wird in deinem Geldbörserl wirklich übrigbleiben? Der Kärntner Experte DI Dr. Jürgen Hartinger zeigt, wie sicher deine Pension ist und was du jetzt tun kannst, um dich zu wappnen.
Steigende Kosten, immer weniger Einzahler und ein System am Limit: Immer mehr Kärntnerinnen und Kärntner fragen sich, ob die Rechnung am Ende noch aufgeht – oder ob unser Pensionssystem schlussendlich crasht? Experte DI Dr. Jürgen Hartinger, seit mehr als zehn Jahren Vorstandsdirektor der Kärntner Landesversicherung und anerkanntes Mitglied der Aktuarvereinigung Österreichs, kennt die Risiken. Im Interview spricht er Klartext: warum die Lage ernst ist, welche Strategien jetzt entscheidend sind – und was im Ernstfall wirklich hilft.
Pensions-Interview mit Kärntner Experte
Wie würden Sie die aktuelle Situation unseres Pensionssystems beschreiben und welche Faktoren belasten es derzeit am stärksten?
Unser staatliches Pensionssystem basiert auf dem sogenannten Generationenvertrag: Die erwerbsfähige Generation finanziert jene, die bereits in Pension ist. Allerdings steigt die Lebenserwartung kontinuierlich, gleichzeitig kommen weniger junge Erwerbstätige nach. So stehen immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter immer mehr Pensionistinnen und Pensionisten gegenüber. Das staatliche Pensionssystem stößt an seine Grenzen.
Auch in Zukunft bleibt die staatliche Pension eine wichtige Basis in der Altersvorsorge. Aber es wird für viele Menschen allein nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu sichern.
Wie groß ist Ihrer Meinung nach das Risiko eines „Crashs“ oder einer Unterfinanzierung der Pensionskassen?
Von einem plötzlichen „Crash“ im klassischen Sinn würden wir nicht sprechen. Viel realistischer ist ein schrittweiser Anpassungsprozess: längere Erwerbszeiten, strengere Zugangsregeln oder ein sinkendes Leistungsniveau. Die eigentliche Herausforderung ist daher weniger ein plötzlicher Bruch, sondern die schleichende Versorgungslücke. Wer sich ausschließlich auf die staatliche Pension verlässt, wird in vielen Fällen Abstriche beim Lebensstandard machen müssen. Genau deshalb gewinnt die private und betriebliche Vorsorge immer mehr an Bedeutung. Sie sorgt für zusätzliche Stabilität und eine bessere Planbarkeit.
Experte rät, so früh wie möglich mit Vorsorge anzufangen
Beobachten Sie, dass Menschen zunehmend privat vorsorgen, weil sie das System für unsicher halten?
Ja, das Thema beschäftigt die Menschen immer mehr. Die Sorge um die eigene finanzielle Zukunft im Alter zieht sich mittlerweile durch alle Generationen und Einkommensschichten. Wir sehen, dass private Vorsorge heute viel bewusster angegangen wird. Sie wird nicht mehr nur als „Zusatz“ gesehen, sondern als notwendiger Baustein für ein finanziell abgesichertes Leben im Alter. Gleichzeitig hören wir in der Beratung oft, dass viele glauben, sie könnten sich Vorsorge derzeit nicht leisten. Deshalb möchte ich diesen Punkt hervorheben: Schon kleine, regelmäßige Beträge können über viele Jahre einen spürbaren Unterschied machen.
Was raten Sie jüngeren Menschen, um sich trotz Unsicherheiten im Pensionssystem abzusichern?
Unser wichtigster Rat ist: Fangt so früh wie möglich mit eurer Vorsorge an! Denn Zeit ist in diesem Zusammenhang der größte Hebel. Wer früh startet, profitiert vom Zinseszinseffekt und kann auch mit kleineren Beträgen Schritt für Schritt ein solides Kapital aufbauen. Gerade in jungen Jahren macht Vorsorge deshalb auch mit wenig Geld Sinn – entscheidend ist nicht die Höhe des Startbetrags, sondern der frühe Beginn.
Ebenso wichtig ist die Regelmäßigkeit. Kontinuierliches Sparen – etwa mit monatlichen Beiträgen – glättet Schwankungen und sorgt über die Jahre für einen stabilen Vermögensaufbau. Und nicht zuletzt braucht es einen individuellen Vorsorgeplan. Jeder Lebensweg ist anders. Deshalb setzen wir auf persönliche Beratung und Lösungen, die zur jeweiligen Lebenssituation passen.
Wie die Experten auf die wachsende Unsicherheit reagieren
Welche Rolle spielt die Kärntner Landesversicherung aktuell bei der Altersvorsorge Ihrer Kunden – und wie hat sich diese Rolle in den letzten Jahren verändert?
Seit unserer Gründung im Jahr 1899 ist unser Auftrag im Kern gleichgeblieben: Menschen vor finanzieller Not zu schützen. Was sich verändert hat, sind natürlich die Sorgen: Stand vor 125 Jahren die Angst vor Bränden im Mittelpunkt, so geht es heute um extreme Wetterereignisse, wirtschaftliche Unsicherheit und die Frage, wie man im Alter finanziell gut leben kann.
Unser Gründungsauftrag hat deshalb nichts an Bedeutung verloren. Unsere Vision ist bis heute: Kärntnerinnen und Kärntner sollen durch Schicksalsschläge nicht in finanzielle Not geraten. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit tragen wir die Risiken unserer Mitglieder gemeinsam. Diese Idee der starken Gemeinschaft prägt auch unsere Rolle in der Altersvorsorge: Wir sehen uns als langfristiger Begleiter, der Lücken aufzeigt, individuelle Lösungen entwickelt und für Stabilität sorgt.
In den letzten Jahren ist die Beratung noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Standardlösungen treten in den Hintergrund, persönliche Vorsorgekonzepte gewinnen an Bedeutung
Wie reagieren Sie auf die wachsende Unsicherheit der Bevölkerung in Bezug auf staatliche Renten?
Mit Aufklärung, persönlicher Beratung und flexiblen Vorsorgelösungen. Wir sprechen offen über die Herausforderungen des Pensionssystems und zeigen auf, welche Möglichkeiten es gibt, selbst aktiv vorzusorgen. Unser Anspruch ist es, Menschen Sicherheit zu geben – mit individuellen und vernünftigen Lösungen, die zur aktuellen Lebenssituation passen.
Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden oft über viele Jahre hinweg und passen Vorsorgelösungen gemeinsam mit ihnen an, wenn sich das Leben verändert. Denn Vorsorge bedeutet für uns nicht einen einmaligen Abschluss, sondern einen Prozess über unterschiedliche Lebensphasen hinweg.
Welche privaten Zusatzprodukte (z. B. Renten-, Lebensversicherungen, etc.) empfehlen Sie derzeit?
Wir empfehlen grundsätzlich kein bestimmtes Produkt, sondern die Lösung, die zur jeweiligen Lebenssituation passt. Altersvorsorge ist immer individuell. Deshalb steht bei uns vor jeder Empfehlung eines ganz klar: Wir hören zuerst genau hin. Erst wenn wir die Lebenssituation, Ziele, das persönliche Risikoprofil und die finanziellen Möglichkeiten kennen, entwickeln wir gemeinsam einen passenden Vorsorgeplan.
Typische und sinnvolle Bausteine können dann beispielsweise eine fondsgebundene Lebensversicherung mit langfristigen Ertragschancen sein, eine klassische Lebensversicherung mit Fokus auf Sicherheit und Planbarkeit oder eine Risikolebensversicherung als Absicherung für Angehörige.
Was du für deine Altersvorsorge jetzt machen kannst
Welche Produkte oder Dienstleistungen bietet die Kärntner Landesversicherung im Speziellen an, um die Lücken im staatlichen Pensionssystem zu schließen?
Die wichtigste Grundlage ist das sogenannte 3-Säulen-Modell der Altersvorsorge:
- Staatliche Pension als Basissicherung
- Betriebliche Vorsorge über den Arbeitgeber
- Private Vorsorge als individueller Ausgleich für mögliche Versorgungslücken
Gerade die dritte Säule gewinnt zunehmend an Bedeutung. Hier bieten wir unterschiedliche Vorsorgelösungen an – von der klassischen Lebensversicherung mit garantierten Leistungen bis hin zur fondsgebundenen Variante mit langfristigen Ertragschancen. Ziel ist immer dasselbe: eine zusätzliche Einkommensquelle im Alter aufzubauen, damit der gewohnte Lebensstandard erhalten bleibt.
Gibt es „Notfallstrategien“, falls staatliche Renten drastisch gekürzt werden müssten?
Die beste „Notfallstrategie“, wenn man das so nennen möchte, ist eine breite Aufstellung. Wer sich nicht nur auf eine Säule verlässt, sondern mehrere Vorsorgebausteine kombiniert, ist deutlich unabhängiger von politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen. Das 3-Säulen-Modell sorgt genau für diese Stabilität. Ergänzend bieten flexible Produkte die Möglichkeit, Beiträge anzupassen, Veranlagungen zu verändern oder die Auszahlungsform zu wählen.
So bleibt die Altersvorsorge auch in unsicheren Zeiten planbar.