Droht der große Pensions-Crash? Ein Kärntner Experte klärt auf!

Steigende Kosten, immer weniger Einzahler und ein System am Limit: Immer mehr Kärntnerinnen und Kärntner fragen sich, ob die Rechnung am Ende noch aufgeht – oder ob unser Pensionssystem schlussendlich crasht? Experte DI Dr. Jürgen Hartinger, seit mehr als zehn Jahren Vorstandsdirektor der Kärntner Landesversicherung und anerkanntes Mitglied der Aktuarvereinigung Österreichs, kennt die Risiken. Im Interview spricht er Klartext: warum die Lage ernst ist, welche Strategien jetzt entscheidend sind – und was im Ernstfall wirklich hilft.

Von einem plötzlichen „Crash“ im klassischen Sinn würden wir nicht sprechen. Viel realistischer ist ein schrittweiser Anpassungsprozess: längere Erwerbszeiten, strengere Zugangsregeln oder ein sinkendes Leistungsniveau. Die eigentliche Herausforderung ist daher weniger ein plötzlicher Bruch, sondern die schleichende Versorgungslücke. Wer sich ausschließlich auf die staatliche Pension verlässt, wird in vielen Fällen Abstriche beim Lebensstandard machen müssen. Genau deshalb gewinnt die private und betriebliche Vorsorge immer mehr an Bedeutung. Sie sorgt für zusätzliche Stabilität und eine bessere Planbarkeit.

Auch in Zukunft bleibt die staatliche Pension eine wichtige Basis in der Altersvorsorge. Aber es wird für viele Menschen allein nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu sichern.

Unser staatliches Pensionssystem basiert auf dem sogenannten Generationenvertrag: Die erwerbsfähige Generation finanziert jene, die bereits in Pension ist. Allerdings steigt die Lebenserwartung kontinuierlich, gleichzeitig kommen weniger junge Erwerbstätige nach. So stehen immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter immer mehr Pensionistinnen und Pensionisten gegenüber. Das staatliche Pensionssystem stößt an seine Grenzen.

Ebenso wichtig ist die Regelmäßigkeit. Kontinuierliches Sparen – etwa mit monatlichen Beiträgen – glättet Schwankungen und sorgt über die Jahre für einen stabilen Vermögensaufbau. Und nicht zuletzt braucht es einen individuellen Vorsorgeplan. Jeder Lebensweg ist anders. Deshalb setzen wir auf persönliche Beratung und Lösungen, die zur jeweiligen Lebenssituation passen.

Unser wichtigster Rat ist: Fangt so früh wie möglich mit eurer Vorsorge an! Denn Zeit ist in diesem Zusammenhang der größte Hebel. Wer früh startet, profitiert vom Zinseszinseffekt und kann auch mit kleineren Beträgen Schritt für Schritt ein solides Kapital aufbauen. Gerade in jungen Jahren macht Vorsorge deshalb auch mit wenig Geld Sinn – entscheidend ist nicht die Höhe des Startbetrags, sondern der frühe Beginn.

Ja, das Thema beschäftigt die Menschen immer mehr. Die Sorge um die eigene finanzielle Zukunft im Alter zieht sich mittlerweile durch alle Generationen und Einkommensschichten. Wir sehen, dass private Vorsorge heute viel bewusster angegangen wird. Sie wird nicht mehr nur als „Zusatz“ gesehen, sondern als notwendiger Baustein für ein finanziell abgesichertes Leben im Alter. Gleichzeitig hören wir in der Beratung oft, dass viele glauben, sie könnten sich Vorsorge derzeit nicht leisten. Deshalb möchte ich diesen Punkt hervorheben: Schon kleine, regelmäßige Beträge können über viele Jahre einen spürbaren Unterschied machen.

Wie die Experten auf die wachsende Unsicherheit reagieren

Welche Rolle spielt die Kärntner Landesversicherung aktuell bei der Altersvorsorge Ihrer Kunden – und wie hat sich diese Rolle in den letzten Jahren verändert?

Seit unserer Gründung im Jahr 1899 ist unser Auftrag im Kern gleichgeblieben: Menschen vor finanzieller Not zu schützen. Was sich verändert hat, sind natürlich die Sorgen: Stand vor 125 Jahren die Angst vor Bränden im Mittelpunkt, so geht es heute um extreme Wetterereignisse, wirtschaftliche Unsicherheit und die Frage, wie man im Alter finanziell gut leben kann. Unser Gründungsauftrag hat deshalb nichts an Bedeutung verloren. Unsere Vision ist bis heute: Kärntnerinnen und Kärntner sollen durch Schicksalsschläge nicht in finanzielle Not geraten. Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit tragen wir die Risiken unserer Mitglieder gemeinsam. Diese Idee der starken Gemeinschaft prägt auch unsere Rolle in der Altersvorsorge: Wir sehen uns als langfristiger Begleiter, der Lücken aufzeigt, individuelle Lösungen entwickelt und für Stabilität sorgt. In den letzten Jahren ist die Beratung noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Standardlösungen treten in den Hintergrund, persönliche Vorsorgekonzepte gewinnen an Bedeutung

Wie reagieren Sie auf die wachsende Unsicherheit der Bevölkerung in Bezug auf staatliche Renten?

Mit Aufklärung, persönlicher Beratung und flexiblen Vorsorgelösungen. Wir sprechen offen über die Herausforderungen des Pensionssystems und zeigen auf, welche Möglichkeiten es gibt, selbst aktiv vorzusorgen. Unser Anspruch ist es, Menschen Sicherheit zu geben – mit individuellen und vernünftigen Lösungen, die zur aktuellen Lebenssituation passen. Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden oft über viele Jahre hinweg und passen Vorsorgelösungen gemeinsam mit ihnen an, wenn sich das Leben verändert. Denn Vorsorge bedeutet für uns nicht einen einmaligen Abschluss, sondern einen Prozess über unterschiedliche Lebensphasen hinweg.

Welche privaten Zusatzprodukte (z. B. Renten-, Lebensversicherungen, etc.) empfehlen Sie derzeit?