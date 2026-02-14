Gewiefte Seniorin ließ falschen Polizisten eiskalt abblitzen

Damit hatte der "Fake-Polizist" wohl nicht gerechnet. Eine 81-Jährige aus Spittal witterte einen Betrugsversuch. Was sich zugetragen hat, erfährst du hier.

Eine Kärntnerin wurde aufgrund eines Anrufs eines vermeintlichen Polizisten misstrauisch und rief sofort ihren Sohn an.

Am gestrigen Freitag, dem 13. Feber 2026, wurde eine 81-jährige Frau aus Spittal an der Drau gegen 22 Uhr von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert, der sich als Polizist ausgab. „Der Anrufer erkundigte sich, ob die Frau alleine wohne sowie nach Bargeld und Wertgegenständen“, berichtet die Kärntner Polizei.

Sie wurde misstrauisch

Im weiteren Verlauf des Telefonates nannte der Anrufer unterschiedliche Namen und Dienststellen, was die 81-Jährige aufgrund der späten Uhrzeit zunehmend misstrauisch machte. Daraufhin beendete sie das Gespräch.

Sohn ging zur Polizei

Die 81-Jährige kontaktierte nach dem Gespräch ihren Sohn und erzählte ihm von dem Vorfall, dieser erstatte daraufhin Anzeige bei der Polizei. Es kam zu keinem finanziellen Schaden, heißt es abschließend.