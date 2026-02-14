Zuerst Wolken, dann Sonne: Nordwind fegt am Sonntag über Kärnten

Der Sonntag ist in Kärnten von wechselhaftem Wetter geprägt. Zuerst viele Wolken, dann soll aber weitestgehend die Sonne vom Himmel lachen. Es weht allerdings ein kalter Nordwind.

„Der Sonntag beginnt mit vielen Wolken, meist ist es aber schon wieder trocken. Von Westen her beginnt es rasch aufzulockern“, heißt es von den Wetterexperten der Geosphere Austria. Ab Mittag soll sich dann voraussichtlich überall die Sonne durchsetze. „Es weht vielfach lebhafter kalter Nordwind, am stärksten greift dieser in den nördlichen Bereichen von den Tauerntälern bis ins obere Lavanttal durch, in exponierten Lagen können stürmische Windböen dabei sein“, so die Meteorologen. Die Höchstwerte erreichen meist fünf bis neun Grad.