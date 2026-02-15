Jugendliche (17,18) feuern Schüsse ab – Cobra rückt in Spittal aus

Am Valentinstag sorgten zwei Jugendliche in Kärnten für einen Cobra-Einsatz. Auf einem Parkplatz in Spittal an der Drau sollen Schüsse gefallen sein. Kurz darauf klickten die Handschellen.

„Am 14. Februar 2026 gegen 23.15 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu einem Parkplatz in der Villacher Straße im Stadtgebiet von Spittal an der Drau beordert, da mehrere Jugendliche mit einer vermeintlichen Schusswaffe hantieren und in Richtung eines geparkten Pkw geschossen haben sollen“, teilen die Beamten mit. Was zunächst wie ein gefährlicher Zwischenfall klang, löste umgehend einen größeren Einsatz aus. Laut ersten Erhebungen soll es sich um drei bis vier Jugendliche gehandelt haben. Sie waren mit zwei Fahrzeugen unterwegs und flüchteten vom Parkplatz.

Fahndung mit Cobra

Die Polizei reagierte sofort. „Unverzüglich wurde eine örtliche Fahndung unter Beteiligung mehrerer Polizeistreifen sowie des Einsatzkommandos Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe eingeleitet.“ Innerhalb kurzer Zeit suchten mehrere Einheiten im Raum Spittal nach den Verdächtigen.

Zwei Jugendliche angehalten

Kurz darauf gelang es den Einsatzkräften, zwei junge Männer aus dem Bezirk Spittal an der Drau anzuhalten – einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen. Der 17-Jährige gab gegenüber der Polizei an, mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen zu haben. An seiner Wohnadresse stellten die Beamten eine Schreckschusswaffe samt Munition sowie ein Springmesser sicher. Der Jugendliche zeigte sich geständig. Gegen den 17-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt.