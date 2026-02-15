Kärnten und der Wasserkopf

Während man in Kärnten monatelang auf einen Augenarzttermin wartet, fließen 60 Prozent der neuen Kassenstellen direkt in die Bundeshauptstadt. Aus Kärnten hört man dazu bisher nur Schweigen.

Haben Sie schon mal versucht, einen zeitnahen Termin bei einem Kassen-Augenarzt zu bekommen? Oder sehr zeitnahe Termine für irgendwelche Schläuche in irgendwelche Körperöffnungen? Trotzdem gibt es Pläne, die diese Misere noch verschlimmern werden. 370 neue Kassenstellen für Ärzte, Fachärzte und Zahnärzte sollen bis 2030 österreichweit geschaffen werden. Klingt gut, ist es prinzipiell auch. Doch jetzt kommt das große Aber!

Chancengleichheit sieht anders aus

215 dieser Planstellen sollen in Wien entstehen, 155 im gesamten Rest von Österreich. Also zwischen Bodensee und Neusiedlersee, zwischen Waldviertel und Zell Pfarre. Ganz böse Kommentatoren beginnen an dieser Stelle zu rechnen. Wien hat etwa 20 Prozent der Gesamtbevölkerung von Österreich, soll aber ungefähr 60 Prozent der neuen Planstellen zugeteilt bekommen. Also ganz ehrlich: Chancengleichheit sieht etwas anders aus. Wenn sich acht Bundesländer um 155 neue kassenfinanzierte Ärztestellen „prügeln“ müssen, während ein Bundesland 215 solcher heißt begehrter Ordinationen erhält, ist es kein Wunder, wenn in der Provinz auf den „Wasserkopf Wien“ geschimpft wird.

Keinerlei Aufschrei von Seiten Kärntens

Doch entweder benötige ich einen dringenden Termin bei einem Ohrenarzt oder es gab wirklich keinerlei Aufschrei von Seiten Kärntens. Nun ist es ja nicht so, dass Gesundheitslandesrätin Beate Prettner und Gesundheitsministerin Korinna Schumann unterschiedlichen Parteien angehören würden. Man könnte daher hoffen, die beiden Genossinnen reden sich leicht. Nix da, auch davon hörte man nichts. Nun bringt es der Zufall mit sich, dass Bundeskanzler Christian Stocker in dieser Woche in Kärnten sein wird – zum politischen Aschermittwoch der hiesigen Schwarzen. Herr Bundeskanzler, bringen Sie doch ein nettes Gastgeschenk mit. Etwa die Zusage, dass Kärnten zumindest in Relation nicht schlechter behandelt wird als die Bundeshauptstadt. Ich weiß schon, Sie sind ein Schwarzer und der Boss in Kärnten ist ein Roter. Aber schlecht sehen ist keine Frage des Parteibuchs. Seien Sie bitte farbenblind!

10 Primärversorgungseinheiten in Kärnten bis zum Jahr 2030?

Alle anderen Krankheiten sind es übrigens auch nicht und die Wartezeiten für einen Termin bei einem Kassen-Facharzt sind auch in unserem Land unerträglich. Am 15. September des Vorjahres wurden uns von Prettner & Co. zwar „bis zu 10“ Primärversorgungseinheiten in Kärnten bis zum Jahr 2030 versprochen. Genauer gesagt wird das im Regionalen Strukturplan Gesundheit 2030 festgehalten. Wenn man die bisherigen Entwicklungen dieser sogenannten PVE bis dato verfolgt hat, weiß man: Die Erfüllung dieses Versprechens werden wir nicht sehen. Mit oder ohne Augenarzt.