Bild auf 5min.at zeigt den 65. Geburtstag Bürgermeister Gerhard Köfer
Gerhard Köfer feierte seinen 65. Geburtstag.
Spittal/Drau
15/02/2026
Am Mittwoch

Gerhard Köfer feierte im Rathaus seinen 65. Geburtstag

Ein besonderes Geburtstagsfest spielte sich am Mittwoch (11. Februar 2026) im Rathaus der Spittal an der Drau ab: Bürgermeister Gerhard Köfer feierte seinen 65. Geburtstag.

von Nadia Alina Gressl
Schon am Vormittag herrschte reges Treiben in den Gängen und Büros. Mitarbeiter aus sämtlichen Abteilungen der Stadtgemeinde, Bürger, Freunde aus nah und fern sowie und Gemeinderäte mehrerer Fraktionen stellten sich ein, um dem Stadtoberhaupt ihre besten Wünsche zu seinem „Halbrunden“ zu überbringen.

Große Freude

Sichtlich erfreut zeigte sich der Bürgermeister über die große Anteilnahme: „Ich freue mich sehr über die vielen herzlichen Begegnungen und die persönlichen Glückwünsche. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass sich so viele Bürger Zeit nehmen, um im Rathaus vorbeizukommen. Diese Wertschätzung bedeutet mir sehr viel.“

