Radio Uno Kärnten serviert wieder einen Schlager Cocktail
Radio Uno Kärnten präsentiert am Sonntag von 14 bis 17 Uhr feinsten Schlager – moderiert von Sophie Serschen und Georg Unterkofler.
Den Auftakt macht Fantasy – „Ein anderer Duft“. Danach geht’s bunt durch die Jahrzehnte und Stimmungen: 70er-Highlights, 60er-Klassiker, Musik aus Österreich, Schlager im Walzer-Rhythmus sowie ein Block mit volkstümlicher Musik. Ein besonderer Schwerpunkt widmet sich Songs aus der Feder von Leo Leandros, dessen Kompositionen Schlagergeschichte geschrieben haben. Dazu gibt’s kleine Überraschungen wie den Birthday-Spot für Christian Franke. Also einfach einschalten und die Musik in vollen Zügen genießen!
