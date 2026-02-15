Skip to content
/ ©Georg Unterkofler
Das Foto auf www.5min.at zeigt Georg Unterkofler und Sophie Serschen.
Georg Unterkofler und Sophie Serschen moderieren durch die Show.
Kärnten
15/02/2026
Mit vielen Hits

Radio Uno Kärnten serviert wieder einen Schlager Cocktail

Radio Uno Kärnten präsentiert am Sonntag von 14 bis 17 Uhr feinsten Schlager – moderiert von Sophie Serschen und Georg Unterkofler.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

Den Auftakt macht Fantasy – „Ein anderer Duft“. Danach geht’s bunt durch die Jahrzehnte und Stimmungen: 70er-Highlights, 60er-Klassiker, Musik aus Österreich, Schlager im Walzer-Rhythmus sowie ein Block mit volkstümlicher Musik. Ein besonderer Schwerpunkt widmet sich Songs aus der Feder von Leo Leandros, dessen Kompositionen Schlagergeschichte geschrieben haben. Dazu gibt’s kleine Überraschungen wie den Birthday-Spot für Christian Franke. Also einfach einschalten und die Musik in vollen Zügen genießen!

Bild auf 5min.at zeigt den Schlager Cocktail
©Radio Uno
