Goldener Empfang für Silber-Heldin: Kärnten feiert Sabine Payer

Gänsehaut-Stimmung auf der Simonhöhe: Nur eine Woche nach ihrem sensationellen Silber-Lauf bei den Olympischen Spielen in Livigno wurde Snowboard-Star Sabine Payer in ihrer Heimat gebührend empfangen.

Großer Jubel auf der Simonhöhe: Eine Woche nach ihrem olympischen Erfolg wurde Snowboarderin Sabine Payer in ihrer Heimat feierlich empfangen und ausgezeichnet. Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Tourismusreferent Landesrat Sebastian Schuschnig verliehen der Olympionikin die Kärntner Sportleistungsmedaille in Gold. Payer hatte vor sieben Tagen bei den Olympischen Spielen im italienischen Livigno Silber im Snowboard-Parallelbewerb gewonnen und damit die erste Medaille für Österreich in dieser Disziplin bei diesen Spielen geholt.

Offizieller Dank des Landes

„Damit wollen wir unseren Stolz ausdrücken und den offiziellen Dank des Landes sichtbar machen. Vor einer Woche haben wir den Atem angehalten, als Sabine Payer das scheinbar Unmögliche wahr gemacht hat. Sie hat olympisches Silber erkämpft und zu diesem Zeitpunkt die erste Medaille der Spiele für Österreich im Snowboard-Parallelbewerb geholt“, betonte Kaiser vor zahlreichen Fans. Sabine Payer zeigte sich dankbar für den Empfang: Sie bedankte sich „fürs Daumendrücken und jegliche Unterstützung von allen, die mir immer zur Seite stehen“ und appellierte augenzwinkernd: „Schickts eure Kinder in unseren Snowbordverein“.