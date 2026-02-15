Italientief kommt: So verhält sich das Wetter nächste Woche in Kärnten

Der heutige Sonntag begann in Kärnten meist trüb und wolkig, doch schnell ließ sich die Sonne blicken. Heute weht noch vor allem ein lebhafter Nordwind, dieser lässt im Tagesverlauf allerdings nach. Wie die kommende Woche wettertechnisch aussieht, erfährst du hier.

Wechselhafter Montag in Kärnten

Wie Wetterexperte Christian Stefan von der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten informiert, wird es nächste Woche wechselhaft. Uns begleitet eine Westströmung mit Störungsfronten zwischendurch. Am morgigen Montag können die Wolken dichter sein, „ein bisschen Schneefall könnte auch dabei sein, aber nur wenig“, so der Meteorologe. Im Süden und Osten des Landes gibt es längere trockene Phasen.

Nordströmung bringt sonnige Phasen

Das Dienstagswetter ist von Wolken geprägt. Aufgrund der nordwestlichen Höhenströmung scheint vor allem im Süden oft die Sonne und es soll meist trocken bleiben. Frühnebelfelder im Klagenfurter Becken, sowie in manchen Tälern lösen sich bis Mittag auf. Im Norden des Landes sind die Wolken etwas dichter. „Der Mittwoch ist großteils niederschlagsfrei, einige Wolken ziehen durch“, so Stefan weiter. Aufgrund der Nordwestströmung gibt es immer wieder sonnige Phasen.

Italientief am Donnerstag

Der Donnerstag birgt wettertechnisch noch eine große Unsicherheit, betont der Meteorologe. „Da wird sich dann wieder ein Italientief bilden“, heißt es. Es könnte schon wieder bis in tiefere Lagen herunter schneien, auch Schneeregen ist möglich. Donnerstag wird in der kommenden Woche der unbeständigste Tag, hier wird auch der meiste Niederschlag erwartet. Genaue Details können aber nicht mitgeteilt werden, „das hängt dann von der Position des Tiefs ab“, so Stefan. Die Niederschlags- und Schneemengen sollen aber überschaubar sein. Im Süden könnte es circa 10 bis 15 Zentimeter schneien. In den Karnischen Alpen, sowie auch in den Karawanken könnten es eventuell auch 20 Zentimeter werden. Allerdings betont der Wetterexperte, dass sich bis dahin noch einiges ändern kann. Das Tief soll dann am Freitag wieder abziehen.

Was ist dein Lieblingswetter? Sonnig und warm Regen und kühl Windig und stürmisch Schneefall und Kälte Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Temperaturen in Kärnten

Wie der Meteorologe informiert entsprechen die aktuellen Temperaturen der Jahreszeit. Kommende Woche erwarten uns tagsüber rund fünf bis sieben Grad. Die Nächte sollen aber frostig werden. „Mit einer etwas kühleren Phase wird am Donnerstag, Freitag und Samstag gerechnet, da gehen die Temperaturen etwas zurück“, so Stefan.