Hubschraubereinsatz: Bergsteiger rutschte bei Gipfelkreuz aus

Heute unternahm ein 71-jähriger Deutscher eine Bergtour zum Gipfelkreuz des Hohen Gallin. Plötzliche rutschte er aus.

Heute musste ein Mann vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, nachdem er bei einem Gipfelkreuz ausgerutscht war.

Er war gegen 13.40 Uhr beim Gipfelkreuz des Hohen Gallin (Gemeinde Techelsberg) in einer Seehöhe von 1.046 Metern. Der Mann rutschte aus und zog sich dabei eine schwere Verletzung zu. „Er wurde vom Rettungshubschrauber C11 mittels Tau geborgen und in das UKH Klagenfurt geflogen“, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

