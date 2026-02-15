Skifahrerin kam von Piste ab und krachte gegen Baum – schwer verletzt

Heute Nachmittag kam es auf der Petzen zu einem Hubschraubereinsatz. Eine Steirerin kam von der Piste ab und fuhr gegen einen Baum, sie wurde schwer verletzt.

Eine Frau musste heute nach einem Skiunfall ins Krankenhaus geflogen werden.

Eine 49-jährige Frau aus der Steiermark fuhr am heutigen Sonntag gegen 13 Uhr die Stollenabfahrt im Schigebiet Petzen (Feistritz/Bleiburg) talwärts. Dabei kam sie nach rechts von der Piste ab und stürzte rund vier Meter in den angrenzenden Wald.

Gegen Baum gefahren

„Sie stieß gegen einen Baum und erlitt dadurch eine schwere Verletzung“, heißt es vonseiten der Kärntner Polizei. Nach der Bergung und Erstversorgung durch die Bergwacht Bleiburg sowie eines Angehörigen der AEG des BPK Völkermarkt wurde die Verunfallte vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen.