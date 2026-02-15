Olympia: Anna Gasser qualifiziert sich für Slopestyle-Finale

Es ist das letzte Mal, dass die Kärntnerin und Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser bei Olympia teilnehmen wird. Heute hat sie sich erfolgreich als Fünfte für das Finale der Top zwölf qualifiziert.

Die 34-Jährige ist zu Beginn im Big Air Achte geworden. Dieses Mal gelingt ihr im Slopestyle als Fünfte die Qualifikation für das Finale. Die Entscheidung wird nächsten Dienstag um 13 Uhr fallen.

Gasser hat Chance auf Olympia-Gold

Im ersten Lauf holte sie 73,50 Punkte und landete damit auf dem fünften Platz. Im zweiten Run landete sie im Schnee, das änderte jedoch nichts mehr an der Qualifikation fürs Finale. Den Sieg holte sich Zoi Sadowski-Synnott (NZL). Für Youngster Hanna Karrer (Österreich) reichte es im Slopestyle leider nicht um ins Finale zu kommen. Sie erreichte den 17. Platz.