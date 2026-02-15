Skip to content
/ ©Eselpark Maltatal
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Babyesel.
Babyesel Ramazotti hat im Feber das Licht der Welt erblickt.
Malta/Kärnten
15/02/2026
Eselpark Maltatal
Mit Video

Süßer Nachwuchs: Babyesel Ramazotti ist „flott auf den Füßen“

Wie süß! Der Eselpark Maltatal hat flauschigen Nachwuchs bekommen. Babyesel Ramazotti erblickte am 11. Feber 2026 das Licht der Welt.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(196 Wörter)

Genauergesagt wurde er um 17.56 Uhr geboren, wie Sebastian Gollenz vom Eselpark Maltatal gegenüber 5 Minuten mitteilt. Seine Mama „Sassi“ ist ein normaler Hausesel. Sein Vater heißt „Ruzzle Duzzle“ und ist ein amerikanischer Miniaturzwergeselhengst, das ist die kleinste Eselrasse der Welt.

Flauschiger Nachwuchs im Eselpark Maltatal

Der kleine Ramazotti springt munter und fröhlich im Stall hin und her, wie auch ein Video zeigt. Gollenz sagt: „Im geht es sehr gut, er ist flott auf den Füßen und trinkt brav. Bei schönem Wetter ist er draußen und am Abend kommt er in den Stall.“ Ramazotti ist der erste Esel der heuer geboren wurden. Gollenz erzählt, dass man dieses Jahr auch noch weiteren Eselnachwuchs erwartet.

©Eselpark Maltatal | Babyesel Ramazotti erblickte am 11. Feber 2026 das Licht der Welt.

Über den Eselpark Maltatal

Der Eselpark Maltatal liegt im Herzen des Nationalparks Hohe Tauern in Kärnten und beherbergt über 100 Tiere verschiedenster Rassen. Doch derzeit ist der Eselpark noch geschlossen. Geöffnet wird wieder am 28. und 29. März (ab 13 Uhr), dann am darauffolgenden Wochenende (ab 13 Uhr) und ab April täglich von 13 bis 18 Uhr. Mit November letzten Jahres hat Sebastion Gollenz den Eselpark von seinem Vater übernommen.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Babyesel.
©Eselpark Maltatal |
Babyesel Ramazotti kam vor kurzem im Eselpark Maltatal auf die Welt.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Babyesel.
©Eselpark Maltatal |
Ramazotti ist tagsüber draußen und kommt am Abend in den Stall zurück.
