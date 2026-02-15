So wird das Wetter am Montag in Kärnten

Der Montag startet mit dichten Wolken, auch kurze Schneeschauer können dabei sein. In tieferen Lagen ist auch Schneeregen oder Regen möglich.

„Am Montag ziehen von Westen zeitweise wieder dichtere Wolken durch, im Lauf des Tages können stellenweise auch kurze Schneeschauer dabei sein, in tiefen Lagen auch Schneeregen- oder Regenschauer“, wissen die Wetterexperten der Geosphere Austria. Zwischendurch kann es auch es hin und wieder auflockern. Die Temperaturen liegen tagsüber bei zwei bis sechs Grad.