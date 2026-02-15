Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt das neblige und bewölkte Wetter über dem Wörthersee in Klagenfurt.
Das Montagswetter wird in Kärnten trüb
Kärnten
15/02/2026
Prognose

So wird das Wetter am Montag in Kärnten

Der Montag startet mit dichten Wolken, auch kurze Schneeschauer können dabei sein. In tieferen Lagen ist auch Schneeregen oder Regen möglich.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

„Am Montag ziehen von Westen zeitweise wieder dichtere Wolken durch, im Lauf des Tages können stellenweise auch kurze Schneeschauer dabei sein, in tiefen Lagen auch Schneeregen- oder Regenschauer“, wissen die Wetterexperten der Geosphere Austria. Zwischendurch kann es auch es hin und wieder auflockern. Die Temperaturen liegen tagsüber bei zwei bis sechs Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: