Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von Mülltonnen.
Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.
Feldkirchen
16/02/2026
Polizeimeldung

Unbekannte zündeten mehrere Mülltonnen in Feldkirchen an

In der Nacht auf den 15. Februar 2026 wurden im Stadtgebiet von Feldkirchen drei Müllcontainer von bislang unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Die Feuer beschädigten auch zwei Wohnhäuser, das teilte die LPD Kärnten mit.

von Nico Deutscher
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Am späten Abend des 15. Februar kam es im Stadtgebiet von Feldkirchen zu mehreren Brandstiftungen. Zwischen 22:45 und 23 Uhr setzten bislang unbekannte Täter drei Müllcontainer in Brand. Die Container wurden dabei vollständig zerstört. Zudem entstanden an zwei Wohnhäusern Schäden an den Fassaden sowie an Glasfenstern und -türen.

Ermittlungen laufen

Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die FF Feldkirchen stand mit 15 Einsatzkräften im Einsatz und konnte die Brände rasch löschen. Die Ermittlungen zur Ausforschung des Täters beziehungsweise der Täter laufen weiterhin.

