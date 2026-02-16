Skip to content
/ ©Fire Veiter - FF St.Veit/Glan
Das Bild zeigt ein angebranntes Stück Plastik auf 5min.at.
Ein Blick auf das angebrannte Plastik.
St. Veit an der Glan
16/02/2026
Brandeinsatz

Schnelles Eingreifen stoppte Brand in St. Veiter Gewerbesiedlung

In einem Betrieb in St. Veit an der Glan löste ein Rauchwarnmelder Alarm aus. Durch das schnelle Handeln der Mitarbeitenden konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

In einem Betrieb in der Gewerbesiedlung in St. Veit an der Glan wurde vor Kurzem ein automatischer Rauchwarnmelder ausgelöst. Plastik hatte sich in einer Maschine verkeilt und begann aufgrund der Überhitzung zu brennen.

Anwesenden reagierten rasch

„Die anwesenden Arbeiter reagierten rasch, entfernten das Plastikteil und brachten es ins Freie. Für die eintreffenden Einsatzkräfte der FF St.Veit/Glan war somit kein Einschreiten nötig“, schrieb die Feuerwehr in den sozialen Medien. Durch das schnelle und besonnene Handeln der Mitarbeitenden konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Bereits nach 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

