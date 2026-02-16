Zuhälterei? Kärntner soll Einkommen einer Frau für sich verwendet haben

Am Freitag steht am Landesgericht Klagenfurt ein Mann vor Gericht, welcher sich über Jahre Einnahmen aus der Prostitution einer Frau verschafft haben soll. Bis zum rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Auch in dieser Woche stehen am Landesgericht Klagenfurt wieder mehrere Verhandlungen auf dem Programm. Besonders im Blickpunkt steht die Sitzung am Freitag, in der ein Verfahren wegen des Tatbestands „Zuhälterei“ verhandelt wird.

Einkommen als Lebensunterhalt verwendet?

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, von Mai 2020 bis Juli 2023 in Villach, sich aus der Prostitution einer Frau eine fortlaufende Einnahme verschafft und diese dadurch ausgenützt zu haben, indem er selbst keiner Beschäftigung nachgegangen sei und ihr Einkommen als Prostituierte für seinen gesamten Lebensunterhalt verwendet haben soll. Der Angeklagte hat das Vergehen der Zuhälterei nach dem § 216 Abs 1 StGB zu verantworten“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt im aktuellen Verhandlungsspiegel. Die Verhandlung beginnt am Freitag zur Mittagszeit und ist mit einer Dauer von etwa 45 Minuten angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.