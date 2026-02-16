Aufregung in der Früh: Rauchentwicklung alarmierte Kärntner Feuerwehren

Am frühen Morgen rückten die Feuerwehren Miklauzhof und Altendorf Gemeinde Sittersdorf zu einem Nebengebäudebrand aus. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass die Rauchentwicklung auf Wetterbedingungen zurückzuführen war.

Am Montag um 7:10 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof gemeinsam mit der Feuerwehr Altendorf zu einem vermeintlichen Nebengebäudebrand alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten eine deutliche Rauchentwicklung wahrgenommen und sofort den Notruf gewählt.

Kein Brand wurde festgestellt

„Beim Eintreffen am Einsatzort war Rauch sichtbar, weshalb umgehend eine Lageerkundung durchgeführt wurde. Bereits nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden: Die Rauchentwicklung war auf die aktuelle Niederdruckwetterlage zurückzuführen, wodurch sich Rauch ungewöhnlich stark ausbreitete“, erklärten die Feuerwehren in den sozialen Medien. Ein Brandereignis konnte nicht festgestellt werden. Nach Abschluss der Kontrolle kehrten die Einsatzkräfte nach etwa einer Stunde wieder ins Rüsthaus zurück.