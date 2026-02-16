Caritas-Schulen in Wolfsberg vor Umzug wegen Platzmangel

Platzmangel zwingt die Caritas-Schulen in Wolfsberg zum Umzug: 210 Schülerinnen und Schüler sollen laut Medienberichten ihre Klassenräume bald räumen.

Drei Jahre lang prägen die Caritas-Schulen das schulische Leben in der Bildungswelt Wolfsberg. Doch nun steht laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ ein Umzug bevor: 210 Schülerinnen und Schüler müssen ihr bisheriges Schulgebäude verlassen.

„Künftig unter einem Dach“

Grund für die Veränderung ist der begrenzte Raum: Die verbleibenden Klassen der Musikmittelschule werden ab dem kommenden Schuljahr in die Bildungswelt Wolfsberg integriert. „Die beiden Schulen werden künftig unter einem Dach arbeiten“, erklärt Klaus Penz, Vorsitzender des Schulgemeindeverbandes Wolfsberg im besagten Bericht. Die Zusammenlegung ist eine Reaktion auf die rückläufigen Schülerzahlen der Musikmittelschule, die bislang in der Supantschitschstraße untergebracht war.

Standortsuche läuft bereits

Für die Caritas-Schulen bedeutet dies einen spürbaren Einschnitt: Da nun kein Platz mehr für ihre Klassen vorhanden ist, endete das bestehende Mietverhältnis mit dem Schulgemeindeverband. Die Suche nach einem neuen Standort für die 210 Schülerinnen und Schüler läuft bereits, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen und den Schulbetrieb künftig an einem neuen Standort fortzuführen.