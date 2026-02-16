Update: Kärntner Familie sichert sich Eigenheim durch Spendenaktion

Eine Kärntnerin, Mutter von acht Kindern, sieben davon leben noch im gemeinsamen Haushalt, sah sich zuletzt mit einer existenzbedrohenden Situation konfrontiert. Nach dem Scheitern ihrer Ehe drohte der Familie der Verlust des Eigenheims – ausgelöst durch eine komplexe rechtliche und finanzielle Gemengelage. Nun gibt es aber gute Neuigkeiten: Nach einem Spendenaufruf ist das Eigenheim gesichert.

Ursprung der Situation

Nach eigenen Angaben hatte sie auf Wunsch ihres Mannes ihre berufliche Tätigkeit aufgegeben, um sich der Betreuung der Kinder zu widmen. Der Ehemann, selbstständig, übernahm in dieser Zeit die finanzielle Verantwortung. Vor über einem Jahr kam es zur Trennung: Der Mann löste die gemeinsamen Konten auf, sein Unternehmen meldete später Insolvenz an, und er verließ die Familie. Nachdem eine außereheliche Beziehung bekannt wurde, verließ er das gemeinsame Haus, es folgte ein Belastungs- und Veräußerungsverbot. „Ich dachte damals, die Angelegenheit sei damit geklärt“, schildert die Kärntnerin im Gespräch mit 5 Minuten. Erst später stellte sich heraus, dass das Unternehmen des Mannes bereits finanziell angeschlagen war und die Liegenschaft mit erheblichen Verbindlichkeiten belastet war – von denen sie nach eigenen Angaben keine Kenntnis hatte. Um das Haus zu behalten, musste ein Betrag von rund 100.000 Euro aufgebracht werden, hinzu kamen zusätzliche Kosten wie Grunderwerbssteuer, Gebühren für die Grundbucheintragung sowie Forderungen im Rahmen des Konkursverfahrens. Bis spätestens 30. Jänner war ein weiterer Betrag von knapp 15.000 Euro fällig. „Dann verlieren wir alles“, schilderte die Frau.

Gute Nachrichten: Spendenziel erreicht

Mittlerweile gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Für die achtköpfige Familie wurde binnen kürzester Zeit das Spendenziel von 15.000 Euro erreicht, beteiligt daran waren auch die 5 Minuten Leserinnen und Leser. „Ich bin mir vorgekommen wie in einem Traum, einen Tag auf den anderen hat sich das alles in Luft aufgelöst, wo wir uns davor noch Sorgen gemacht haben, ob wir das Haus überhaupt halten können oder nicht, jetzt ist eine Sicherheit da, dass wir immer nach Haus gehen können“, erklärte sie auf erneute Anfrage von 5 Minuten. Der Kaufvertrag sei bereits unterzeichnet, nun stehen nur noch kleinere Formalitäten an. „Dann gehört das Haus mir und meinen Kindern.“ Für die Familie aus Kärnten bedeutet dies, dass sie wieder auf eigenen Beinen stehen und die Mutter ihren Kindern ein sicheres Zuhause bieten kann.