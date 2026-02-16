3.000 weniger: Deutlicher Rückgang bei Krankenständen in Kärnten

Weniger Krankenstände, deutlich weniger Influenza-Fälle: In Kärnten zeigt sich in Kalenderwoche 7 ein klarer Rückgang bei Infektionen und Krankmeldungen im Vergleich zum Vorjahr.

In Kärnten entspannt sich die Lage bei den Krankenständen deutlich: In der siebten Kalenderwoche 2026 waren 11.956 Personen krank gemeldet – im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 14.732. Das entspricht einem Rückgang von knapp 3.000 Fällen.

Zahlen im Überblick

Besonders markant ist die Entwicklung bei der Influenza: Während in Kalenderwoche 7 des Jahres 2025 noch 338 Fälle verzeichnet wurden, sind es heuer 140 – also weniger als halb so viele. Auch die grippalen Infekte sind spürbar zurückgegangen: 3.308 Fälle im Jahr 2026 stehen 5.195 im Jahr davor gegenüber. Der positive Trend zeigt sich nicht nur regional, sondern auch im bundesweiten Vergleich: Österreichweit sind in der siebten Kalenderwoche knapp 65.000 Personen weniger krank gemeldet als im Vorjahr.

©ÖGK Ein Blick auf die aktuellen Zahlen.

Abnahme im Infektionsgeschehen

„Erfreulicherweise zeigt das Infektionsgeschehen eine Abnahme der Influenza-Aktivität. Die aktuellen Zahlen weisen erneut einen leichten Rückgang bei grippalen Infekten, Corona und Influenza auf. Wir empfehlen aber weiterhin, auf eine regelmäßige Händehygiene zu achten und engen Kontakt zu Infizierten zu vermeiden. Ein gesunder Lebensstil mit ausreichender Bewegung an der frischen Luft, gesunder Ernährung, dem Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie ausreichend Schlaf ist die beste Unterstützung für das Immunsystem. Dennoch ist festzuhalten, dass die Impfung die effektivste Maßnahme zum Schutz vor einer Grippeinfektion ist. Merken Sie sich deshalb bitte gleich vor, dass Sie im Herbst zur Grippeimpfung für die nächste Grippesaison gehen“, betont Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse.