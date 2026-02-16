Verfolgungsjagd mit 200 km/h endete mit Tränen im Gerichtssaal

Mit einem Geständnis und sichtbarer Reue endete am Landesgericht ein Verfahren gegen einen 41-jährigen Mann aus dem Bezirk Völkermarkt. „Ich bin schuldig“, erklärte der Angeklagte und sagte zu, 1.500 Euro Teilschmerzensgeld an den bei dem Vorfall verletzten Polizisten zu bezahlen. Selbst Richter Gerhard Pöllinger-Sorrè zeigte sich laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ von der Einsicht überrascht.

Umfassend geständig, Urteil rechtskräftig

Der Mann hatte sich im November alkoholisiert eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – mit bis zu 200 km/h von St. Veit Richtung Klagenfurt. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Streifenwagen, ein Beamter wurde verletzt. Da der Angeklagte umfassend geständig war, konnte der Prozess nach rund 20 Minuten abgeschlossen werden. Das Urteil: acht Monate bedingte Haft und 2.400 Euro Geldstrafe. „Sie haben zwar für eine besondere Gefahr gesorgt, ansonsten sehe ich aber durch das reumütige Geständnis und die Tatsache, dass Sie nicht vorbestraft sind, nur Milderungsgründe. Sie müssen also nicht in den Bau. Ziehen Sie hin in Frieden und kommen Sie nie mehr wieder“, so der Richter laut dem Medienbericht. Der Angeklagte brach in Tränen aus und nahm es mit einem „Danke“ an. Das Urteil ist rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.02.2026 um 13:17 Uhr aktualisiert