Skip to content
Region auswählen:
/ ©Egon Rutter / aufgeschnappt.at
Ein Bild auf 5min.at zeigt verkleidete Personen beim Faschingsumzug in Bodensdorf.
Der "Rams-Rams"-Faschingsumzug zog am Samstag durch Bodensdorf.
Bodensdorf
16/02/2026
„Rams Rams“
#goodnews

Bildergalerie: Bunte Narrenparade zog durch Bodensdorf

"Rams-Rams": Ausgelassene Stimmung herrschte am Faschingsamstag auch in Bodensdorf am Ossiacher See. 5 Minuten war für euch mit dabei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

In Bodensdorf wurde am Faschingssamstag wieder ausgelassen gefeiert. Der traditionelle „Rams-Rams“-Umzug lockte zahlreiche Besucher an den Ossiacher See. Punkt 13.13 Uhr setzte sich der bunte Zug beim Strandbad Toff-Steger in Bewegung. Jung und Alt präsentierten kreative Kostüme und geschmückte Fahrzeuge, welche für viele Lacher und staunende Blicke sorgten. Auch 5 Minuten war mit dabei.

Ein Bild auf 5min.at zeigt verkleidete Personen beim Faschingsumzug in Bodensdorf.
©Egon Rutter / aufgeschnappt.at |
Eindrücke vom „Rams-Rams“-Faschingsumzug in Bodensdorf.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: