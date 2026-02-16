Bildergalerie: Bunte Narrenparade zog durch Bodensdorf

"Rams-Rams": Ausgelassene Stimmung herrschte am Faschingsamstag auch in Bodensdorf am Ossiacher See. 5 Minuten war für euch mit dabei.

In Bodensdorf wurde am Faschingssamstag wieder ausgelassen gefeiert. Der traditionelle „Rams-Rams“-Umzug lockte zahlreiche Besucher an den Ossiacher See. Punkt 13.13 Uhr setzte sich der bunte Zug beim Strandbad Toff-Steger in Bewegung. Jung und Alt präsentierten kreative Kostüme und geschmückte Fahrzeuge, welche für viele Lacher und staunende Blicke sorgten. Auch 5 Minuten war mit dabei.